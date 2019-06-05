Помогите найти. В Свердловской области 1 июня пропали трое мальчиков

Мальчики 10, 11 и 13лет пропали в понедельник. Первой за помощью в полицию 3 июня обратилась мама Данила. В тот же день о пропаже детей заявили родители других мальчиков. Сотовых телефонов у подростков нет.

Данил Бурмистров учится в 4 «б» классе режевской школы № 44, Данила Быликин — третьеклассник в том же учебном заведении, Даниил Игнатов — ученик 5 «а» классе школы № 4 Режа.

Для организации поисковых мероприятий в Реж по указанию врио начальника ГУВД Свердловской области Петра Кривегина направлен его заместитель, полковник Александр Постовалов.