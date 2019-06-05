Помогите найти. В Свердловской области 1 июня пропали трое мальчиков
Мальчики 10, 11 и 13лет пропали в понедельник. Первой за помощью в полицию 3 июня обратилась мама Данила. В тот же день о пропаже детей заявили родители других мальчиков. Сотовых телефонов у подростков нет.
Данил Бурмистров учится в 4 «б» классе режевской школы № 44, Данила Быликин — третьеклассник в том же учебном заведении, Даниил Игнатов — ученик 5 «а» классе школы № 4 Режа.
Для организации поисковых мероприятий в Реж по указанию врио начальника ГУВД Свердловской области Петра Кривегина направлен его заместитель, полковник Александр Постовалов.
В Реже создан и работает временный оперативный штаб, его возглавляет начальник городского ОВД подполковник полиции Алексей Корелин. В розыске пропавших школьников задействовано 135 человек, в том числе 75 сотрудников полиции и 60 волонтеров. Проверяются авто- и железнодорожный вокзалы, садовые товарищества, теплотрассы, общежития, заброшенные строения, леса, парки, берега рек, детские площадки.
Все, кто знает, где могут находится мальчики или видел их, просят сообщать
- по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61,
- по телефону дежурной части ОВД Режа (34364) 3-23-61,
- по линии 02
Данила Будыкин, 2008 года рождения
Одет: футболка серого цвета с рисунком, джинсовые синие бриджи, белые кеды.
Рост 140 см, среднего телосложения, глаза голубые, модельная стрижка с удлиненной челкой.
Одет: серая толстовка на молнии с капюшоном, брюки серого цвета на резинке, кроссовки темно-синего цвета.
Рост 155 см, худощавого телосложения, волосы короткие стриженые, русые.
Особые приметы: шрам около правого глаза.
Данил Бурмистров, 2007 года рождения