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Помогите найти. В Свердловской области 1 июня пропали трое мальчиков

21:00, 05 Июнь 2019
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Фото: pixabay.com
Данил, Данила и Даниил ушли из дома пять дней назад. Личный состав полиции Режа поднят по тревоге.

Мальчики 10, 11 и 13лет пропали в понедельник. Первой за помощью в полицию 3 июня обратилась мама Данила. В тот же день о пропаже детей заявили родители других мальчиков. Сотовых телефонов у подростков нет.

Данил Бурмистров учится в 4 «б» классе режевской школы № 44, Данила Быликин — третьеклассник в том же учебном заведении, Даниил Игнатов — ученик 5 «а» классе школы № 4 Режа.

Для организации поисковых мероприятий в Реж по указанию врио начальника ГУВД Свердловской области Петра Кривегина направлен его заместитель, полковник Александр Постовалов.

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пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

В Реже создан и работает временный оперативный штаб, его возглавляет начальник городского ОВД подполковник полиции Алексей Корелин. В розыске пропавших школьников задействовано 135 человек, в том числе 75 сотрудников полиции и 60 волонтеров. Проверяются авто- и железнодорожный вокзалы, садовые товарищества, теплотрассы, общежития, заброшенные строения, леса, парки, берега рек, детские площадки.

Валерий Горелых

Все, кто знает, где могут находится мальчики или видел их, просят сообщать

  • по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61,
  • по телефону дежурной части ОВД Режа (34364) 3-23-61,
  • по линии 02

Данила Будыкин, 2008 года рождения

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Одет: футболка серого цвета с рисунком, джинсовые синие бриджи, белые кеды.

Рост 140 см, среднего телосложения, глаза голубые, модельная стрижка с удлиненной челкой.

Даниил Игнатов, 2006 года рождения
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Одет: серая толстовка на молнии с капюшоном, брюки серого цвета на резинке, кроссовки темно-синего цвета.

Рост 155 см, худощавого телосложения, волосы короткие стриженые, русые.

Особые приметы: шрам около правого глаза.

Данил Бурмистров, 2007 года рождения

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Одет: темно-синяя куртка с капюшоном, джинсы синего цвета, кепка с козырьком темного цвета.

Рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы русые, не стриженые.

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Происшествия, потеряшка, пропали дети, полиция, поиск, Реж
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