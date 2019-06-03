МЧС собрало экстренное заседание после пожара в Богдановиче

Комиссия по предотвращению чрезвычайных ситуаций созвала экстренное заседание после пожара в Богдановиче, в котором погибли четверо маленьких детей и 80-летний пенсионер. Чтобы предотвратить такие происшествия, в городе решили провести дополнительный инструктаж по пожарной безопасности. К работе привлекут пожарных добровольцев и старост. В МЧС также планируют бесплатно установить пожарные сигнализации в многодетных семьях, сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар произошел в квартире на пятом этаже жилого дома. По версии следствия, родители оставили 12-летнюю девочку присматривать за младшими мальчиками. Старшему из них было восемь лет, младшему не исполнилось и года. Скорее всего, дети не уследили за огнем на кухне, сообщили в пресс-службе следственного комитета. Точные причины станут известны после экспертизы. Из горящего дома успели эвакуировать 60 человек. От отравления угарным газом скончался 80-летний мужчина, живший над квартирой, где начался пожар. С жителями дома и родственниками погибших детей работают психологи МЧС. Расследование взял на контроль губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.