В Богдановиче в сгоревшей квартире обнаружили четверых погибших детей

«Признаков насильственной смерти на телах погибших детей не имеется. Еще одному ребенку, который пострадал во время пожара, сейчас оказывают медицинскую помощь. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, точные причины смерти детей и возникновения пожара, будут проведены все необходимые экспертизы» — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.