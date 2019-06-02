В Богдановиче в сгоревшей квартире обнаружили четверых погибших детей
18:17, 02 Июнь 2019
Причины пожара в доме на улице Кунавина устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Пока достоверное неизвестно, из-за чего загорелась одна из квартир жилого дома. Но когда пожарные эвакуировали из задымленного подъезда 23 местных жителя, за полчаса справились с огнем и зашли на пепелище, они обнаружили четверых детей без признаков жизни.
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«Признаков насильственной смерти на телах погибших детей не имеется. Еще одному ребенку, который пострадал во время пожара, сейчас оказывают медицинскую помощь. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, точные причины смерти детей и возникновения пожара, будут проведены все необходимые экспертизы» — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Площадь пожара, который унес жизнь четверых детей, сопоставима с площадью небольшйо квариры — 40 квадратных метров.
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