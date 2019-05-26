Малыш, пострадавший в ДТП на Фурманова, снова учится ходить

Двухлетний мальчик Ваня , пострадавший в ДТП на Фурманова полгода назад , начинает второй курс реабилитации. Малыш все еще не может ходить после тяжелой черепно-мозговой травмы. Ему поставили диагноз « парапарез нижних конечностей». Чтобы мышцы Вани начали правильно сокращаться , ему необходимы регулярные занятия с остеопатом , сенсорно — моторная физкультура , плавание , медикаментозное лечение и занятия с логопедом , которые помогают преодолеть задержку речевого развития. Отец мальчика Павел Норицын попросил помочь оплатить работу специалистов. Любую сумму можно перечислить на банковскую карту 4276 1600 1393 371 , привязанную к номеру 8 950 635 0089.



