Малыш, пострадавший в ДТП на Фурманова, снова учится ходить
14:47, 26 Май 2019
Отец ребенка Павел Норицын просит помочь оплатить курс реабилитации.
Двухлетний мальчик Ваня, пострадавший в ДТП на Фурманова полгода назад, начинает второй курс реабилитации. Малыш все еще не может ходить после тяжелой черепно-мозговой травмы. Ему поставили диагноз «парапарез нижних конечностей». Чтобы мышцы Вани начали правильно сокращаться, ему необходимы регулярные занятия с остеопатом, сенсорно — моторная физкультура, плавание, медикаментозное лечение и занятия с логопедом, которые помогают преодолеть задержку речевого развития. Отец мальчика Павел Норицын попросил помочь оплатить работу специалистов. Любую сумму можно перечислить на банковскую карту 4276 1600 1393 371, привязанную к номеру 8 950 635 0089.
14 ноября 2018 года водитель Honda на большой скорости выехал на тротуар и сбил трех человек — мужчину, а также девушку с ребенком. Все трое долгое время находились в реанимации и теперь восстанавливаются от полученных травм. Виновник аварии ожидает решения суда под стражей.
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