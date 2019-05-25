В Екатеринбурге 10-летний мальчик ушел гулять и пропал

О пропаже 10-летнего школьника заявила мама. Сегодня, 25 мая, она обратилась в дежурную часть отдела полиции № 15 на Уралмаше. Семен Кушаков вчера около 16:00 ушел гулять и до сих пор не вернулся домой.

Сотрудники полиции начали поиск мальчика: патрулируют улицы, торгоые центры, кафе и бары, подъезды домов.