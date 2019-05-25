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В Екатеринбурге 10-летний мальчик ушел гулять и пропал

11:50, 25 Май 2019
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Фото: pixabay.com
Полиция обращается к горожанам за помощью.

О пропаже 10-летнего школьника заявила мама. Сегодня, 25 мая, она обратилась в дежурную часть отдела полиции № 15 на Уралмаше. Семен Кушаков вчера около 16:00 ушел гулять и до сих пор не вернулся домой.

Сотрудники полиции начали поиск мальчика: патрулируют улицы, торгоые центры, кафе и бары, подъезды домов.

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Фото: предоставлено отделением по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Всех, кто видел Семена Кушакова просят сообщить об этом по телефонам:

(343) 356-45-74 (80, 78), 356-42-15, 325-42-05 либо 02.

Приметы:

рост 150 см, среднее телосложение, волосы светлые, челка удлиненная, глаза серо-зеленые;

одет в штаны, куртку и кроссовки цвета хаки, белую рубашку.

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Происшествия, ребенок, пропал ребенок, Екатеринбург, полиция Екатеринбурга
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