В Екатеринбурге 10-летний мальчик ушел гулять и пропал
11:50, 25 Май 2019
Полиция обращается к горожанам за помощью.
О пропаже 10-летнего школьника заявила мама. Сегодня, 25 мая, она обратилась в дежурную часть отдела полиции № 15 на Уралмаше. Семен Кушаков вчера около 16:00 ушел гулять и до сих пор не вернулся домой.
Сотрудники полиции начали поиск мальчика: патрулируют улицы, торгоые центры, кафе и бары, подъезды домов.
Екатеринбург другими глазами. «Камера опаснее любого оружия»
Афганский журналист Саидом Али Казими много раз рисковал жизнью на Родине.
Фото: предоставлено отделением по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
Всех, кто видел Семена Кушакова просят сообщить об этом по телефонам:
(343) 356-45-74 (80, 78), 356-42-15, 325-42-05 либо 02.
Приметы:
рост 150 см, среднее телосложение, волосы светлые, челка удлиненная, глаза серо-зеленые;
одет в штаны, куртку и кроссовки цвета хаки, белую рубашку.
Новое и интересное
«Я как будто побывала в аду»: уральцы — о катастрофе в Шереметьево
Происшествия
ЕТВ выяснил, что происходило в аэропорту после аварийной посадки лайнера. Пассажиры всю ночь ждали вылета и гадали, в чем причина задержки.
На сцене
Золотая маска и Чеховский фестиваль в Екатеринбурге
Ольга Славникова: «Что-то будет!»