На трассе Пермь — Екатеринбург перевернулся пассажирский микроавтобус
10:24, 16 Май 2019
Восемь человек получили легкие травмы. Водитель уснул во время движения и не справился с управлением.
На 295 километре трассы Пермь — Екатеринбург 16 мая в пять утра перевернулся пассажирский микроавтобус. Информацию подтвердили в УГИБДД по Свердловской области.
Водитель машины не справился с управлением. В момент ДТП в микроавтобусе находились 13 человек: восемь из них отделались легкими травмами, их увезли в больницу. Водитель травм не получил: сообщается, что он уснул по время движения. Микроавтобус не рейсовый, он двигался по маршруту Уфа-Екатеринбург.
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