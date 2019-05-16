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На трассе Пермь — Екатеринбург перевернулся пассажирский микроавтобус

10:24, 16 Май 2019
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Фото: УГИБДД по Свердловской области
Восемь человек получили легкие травмы. Водитель уснул во время движения и не справился с управлением.
На 295 километре трассы Пермь — Екатеринбург 16 мая в пять утра перевернулся пассажирский микроавтобус. Информацию подтвердили в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель машины не справился с управлением. В момент ДТП в микроавтобусе находились 13 человек: восемь из них отделались легкими травмами, их увезли в больницу. Водитель травм не получил: сообщается, что он уснул по время движения. Микроавтобус не рейсовый, он двигался по маршруту Уфа-Екатеринбург.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Происшествия, трасса Пермь - Екатеринбург, авария, автобус
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