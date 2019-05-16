На трассе Пермь — Екатеринбург перевернулся пассажирский микроавтобус





Водитель машины не справился с управлением. В момент ДТП в микроавтобусе находились 13 человек: восемь из них отделались легкими травмами , их увезли в больницу. Водитель травм не получил: сообщается , что он уснул по время движения. Микроавтобус не рейсовый , он двигался по маршруту Уфа-Екатеринбург.

На 295 километре трассы Пермь — Екатеринбург 16 мая в пять утра перевернулся пассажирский микроавтобус. Информацию подтвердили в УГИБДД по Свердловской области.