Второй случай за день: в Екатеринбурге собака напала на мальчика

На Елизавете 11 мая собака покусала десятилетнего мальчика. Следственный комитет по Свердловской области уже проверяет инцидент. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента , опрашивают очевидцев , родственников пострадавшего мальчика и хозяев собаки.





По данным E1.ru, собака укусила мальчика в правое бедро и спину. Ребенка увезли в детскую городскую больницу № 9 , но уже отпустили домой.



