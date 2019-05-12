Второй случай за день: в Екатеринбурге собака напала на мальчика
10:00, 12 Май 2019
Ребенка уже отпустили из больницы. Следственный комитет проверяет инцидент.
На Елизавете 11 мая собака покусала десятилетнего мальчика. Следственный комитет по Свердловской области уже проверяет инцидент. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, опрашивают очевидцев, родственников пострадавшего мальчика и хозяев собаки.
По данным E1.ru, собака укусила мальчика в правое бедро и спину. Ребенка увезли в детскую городскую больницу № 9, но уже отпустили домой.
Накануне на Уралмаше охотничья собака напала на трехлетнего мальчика. Животное «минут 20 грызло ребенка», сестра мальчика накрывала его грудью и тоже пострадала. Ребенок потерял сознание в машине скорой помощи. Пострадавшего прооперировали в ночь с 8 на 9 мая: у него зафиксировали раны живота.
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