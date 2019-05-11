На Уралмаше собака покусала трехлетнего мальчика

На Уралмаше охотничья собака напала на трехлетнего мальчика. Е1.ru со ссылкой на читателя сообщает , что животное « минут 20 грызло ребенка», сестра мальчика накрывала его грудью и тоже пострадала. Ребенок потерял сознание в машине скорой помощи. Пострадавшего прооперировали в ночь с 8 на 9 мая: у него зафиксировали раны живота. Заявление в отдел полиции № 15 написали 9 мая. Сейчас ребенок лежит в палате интенсивной терапии. « Вчера нам позвонили соседи и сказали , что хозяйка гуляет с этой собакой так же без намордника и поводка», — добавил собеседник E1.ru



