На Уралмаше собака покусала трехлетнего мальчика
13:14, 11 Май 2019
Хозяйка продолжает гулять со своим питомцем без поводка и намордника. Следственный комитет организовал проверку.
На Уралмаше охотничья собака напала на трехлетнего мальчика. Е1.ru со ссылкой на читателя сообщает, что животное «минут 20 грызло ребенка», сестра мальчика накрывала его грудью и тоже пострадала. Ребенок потерял сознание в машине скорой помощи. Пострадавшего прооперировали в ночь с 8 на 9 мая: у него зафиксировали раны живота. Заявление в отдел полиции № 15 написали 9 мая. Сейчас ребенок лежит в палате интенсивной терапии. «Вчера нам позвонили соседи и сказали, что хозяйка гуляет с этой собакой так же без намордника и поводка», — добавил собеседник E1.ru
Следственный комитет по Орджоникидзевскому району организовал доследственную проверку по инциденту. Выясняются все обстоятельства инцидента, опрашиваются очевидцы, родственники пострадавшего мальчика и хозяйка собаки. Позднее будет принято процессуальное решение.
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