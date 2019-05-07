В Свердловской области мужчину до смерти покусала собака
08:40, 07 Май 2019
Следователи возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В Талице крупная собака напала на местного жителя и сильно покусала его, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловского следственного комитета. Мужчину сразу же госпитализировали, но врачи не смогли сохранить ему жизнь.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», так как хозяин собаки отнесся к своей обязанности контролировать животное небрежно.
Сейчас правоохранители допрашивают свидетелей происшествия, назначают экспертизы. Хозяину агрессивного пса грозит до двух лет лишения свободы.
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