В Свердловской области мужчину до смерти покусала собака

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Следователи возбудили уголовное дело по статье « Причинение смерти по неосторожности», так как хозяин собаки отнесся к своей обязанности контролировать животное небрежно.





Сейчас правоохранители допрашивают свидетелей происшествия , назначают экспертизы. Хозяину агрессивного пса грозит до двух лет лишения свободы.

В Талице крупная собака напала на местного жителя и сильно покусала егорассказали ЕТВ в пресс-службе свердловского следственного комитета. Мужчину сразу же госпитализировалино врачи не смогли сохранить ему жизнь.