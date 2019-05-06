«Я как будто побывала в аду»: уральцы - о катастрофе в Шереметьево
10:42, 06 Май 2019
ЕТВ выяснил, что происходило в аэропорту после аварийной посадки лайнера. Пассажиры всю ночь ждали вылета и гадали, что произошло.
Вечером, 5 мая, самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва — Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. В катастрофе погиб 41 человек, выжили — 37, шестерых пассажиров доставили в больницу с ожогами и травмами. По предварительным данным, лайнер ударился о взлетно-посадочную полосу, у него загорелись двигатели. В Мурманской области объявлен трехдневный траур. ЕТВ нашел уральских очевидцев, которые ждали вылета в аэропорту Шереметьево в момент катастрофы.
Заводчица колли из Екатеринбурга Алиса Дружина возвращалась из Шанхая с пересадкой в Москве. «Я прилетела в Шереметьево в 19:00. Все рейсы, которые не были отменены, выстроились на летном поле. Мы четыре часа просидели в самолете со включенными двигателями, пристегнутые и готовые к взлету. Каждый второй рейс задерживался на четыре часа, — рассказала Алиса Дружина. — Люди были в панике, смотрели новости с телефонов. Очевидцы были уверены, что гориит офисник, настолько высоким был огонь».
По словам девушки, в такое количество погибших не верили до последнего момента: «В „Аэрофлоте“ сказали, что почти никто не пострадал. Потом в новостях услышали про десять погибших. Утром сказали, что вынесли много трупов, что они не опознаны. Похоже, были правы».
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Неизвестность напугала и другого пассажира рейса до Екатеринбурга, студентку Елизавету Бозову. Девушка должна была вылететь из Москвы в 21:30. Катастрофа к этому моменту уже произошла, но пассажиры ничего не знали: «Я услышала подряд несколько объявлений о переносе рейсов. Подошла к табло и увидела, что мой рейс отменен. Не было никакой информации, поэтому я пошла искать работников аэропорта. Нас отправили к стойкам „Аэрофлота“. У каждой кассы уже было по сорок человек». Через час девушке удалось получить талончик на питание. Рейс пришлось ждать четыре часа. По словам девушки, за это время три раза успел поменяться выход. Регистрация в назначенное время так и не началась. В самолет пассажиры смогли попасть только в 3:00. Далее история повторилась: пристегнутые пассажиры ждали вылета несколько часов.
«Самолет взлетел резко, без объявлений. Мы летели слишком быстро, самолет почти касался крылом земли. Было очень много зон турбулентности, самолет трясло. Это были самые страшные два часа в моей жизни. Все это время нам ничего не говорили», — рассказала ЕТВ Елизавета Бозова. «Я как будто побывала в аду, проплакала почти весь полет. Не уверена, что смогу еще раз сесть в самолет».
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За новостями из Шереметьево следили и жители Екатеринбурга. Все ждут ответы на очевидные вопросы: что стало причиной пожара, почему не успели эвакуировать половину пассажиров и что ждет Суперджет. «Ужасное постпраздничное утро. Боль и кошмар. 41 погибший. Соболезнования семьям погибших на борту самолета в Шереметьево», — написал журналист Максим Путинцев.
Многие уральцы присоединились к требованию запретить полеты на отечественном Superjet, среди них общественник Евгений Артюх.
Соболезнования родственникам погибших выразил перевозчик «Уральские Авиалинии». ЕТВ будет следить за развитием событий.
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