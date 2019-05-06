«Я как будто побывала в аду»: уральцы - о катастрофе в Шереметьево

Вечером , 5 мая , самолет Sukhoi Superjet 100 , выполнявший рейс Москва — Мурманск , загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. В катастрофе погиб 41 человек , выжили — 37 , шестерых пассажиров доставили в больницу с ожогами и травмами. По предварительным данным , лайнер ударился о взлетно-посадочную полосу , у него загорелись двигатели. В Мурманской области объявлен трехдневный траур. ЕТВ нашел уральских очевидцев , которые ждали вылета в аэропорту Шереметьево в момент катастрофы.





Заводчица колли из Екатеринбурга Алиса Дружина возвращалась из Шанхая с пересадкой в Москве. « Я прилетела в Шереметьево в 19:00. Все рейсы , которые не были отменены , выстроились на летном поле. Мы четыре часа просидели в самолете со включенными двигателями , пристегнутые и готовые к взлету. Каждый второй рейс задерживался на четыре часа, — рассказала Алиса Дружина. — Люди были в панике , смотрели новости с телефонов. Очевидцы были уверены , что гориит офисник , настолько высоким был огонь».



