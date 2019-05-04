В Еланском гарнизоне из-за взрыва боеприпаса погиб военнослужащий
На полигоне в Свердловской области пострадали четверо военнослужащих. Один человек погиб. В пресс-службе Центрального военного округа сообщают, что «3 мая 2019 года, находясь на полигоне воинской части, военнослужащие в нарушение требований безопасности разожгли костер, что стало причиной подрыва боеприпаса».
Пострадавшие находятся в гарнизонном госпитале, где им оказывается необходимая помощь. Как сообщает ТАСС, возбуждено уголовное дело по статье 349 УК РФ — нарушение правил обращения с боеприпасами.
В Елани в 1987 году был сформирован 473-й окружной центр, занимающийся подготовкой специалистов мотострелковых войск. Сегодня в/ч 31612 состоит из двух учебных мотострелковых полков, учебного танкового полка, батальонов связи и радиационной, химической и биологической защиты, ремонтно-восстановительного батальона, учебной автороты, медроты, рот материально технического обеспечения и охраны.
За последние десять лет несколько раз в части происходили события, из-за которых о Еланском гарнизоне узнала вся страна. Зимой 2008–2009 здесь произошла трагедия, начавшаяся с массовых простудных заболеваний. Один из призывников — Антон Юматов — скончался от пневмонии.
В октябре 2012 года в в/ч
31612 погиб Юрий Андрющенко. По официальной версии рядовой запустил двигатель
БМП от другой аналогичной машины, которая при движении задним ходом прижала
солдата к корпусу. В результате происшествия получил тяжелые травмы, от которых
скончался». Неофициально — 20-летнего Андрющенко прапорщик заставил протянуть
кабель от одного двигателя к другому, а солдат, находящийся за рулем одной из
БМП, дал задний ход, думая, что Юрий, «прикурив» движок, отошел в сторону.
Последнее ЧП в Еланском гарнизоне датировано 1 августа 2017 года. Тогда в казарме произошла драка между военнослужащими-контрактниками. Причиной столкновения по официальной версии стал бытовой конфликт. По неофициальной — межнациональный. ЕТВ подробно писал о легендах и конфликтах в/ч 31612.