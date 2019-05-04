В Еланском гарнизоне из-за взрыва боеприпаса погиб военнослужащий

На полигоне в Свердловской области пострадали четверо военнослужащих. Один человек погиб. В пресс-службе Центрального военного округа сообщают, что «3 мая 2019 года, находясь на полигоне воинской части, военнослужащие в нарушение требований безопасности разожгли костер, что стало причиной подрыва боеприпаса».

Пострадавшие находятся в гарнизонном госпитале, где им оказывается необходимая помощь. Как сообщает ТАСС, возбуждено уголовное дело по статье 349 УК РФ — нарушение правил обращения с боеприпасами.

В Елани в 1987 году был сформирован 473-й окружной центр, занимающийся подготовкой специалистов мотострелковых войск. Сегодня в/ч 31612 состоит из двух учебных мотострелковых полков, учебного танкового полка, батальонов связи и радиационной, химической и биологической защиты, ремонтно-восстановительного батальона, учебной автороты, медроты, рот материально технического обеспечения и охраны.

