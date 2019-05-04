Главная «ЕТВ»НовостиПроисшествия

В Еланском гарнизоне из-за взрыва боеприпаса погиб военнослужащий

15:45, 04 Май 2019
bxabtqbscaq.jpg
Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
Причиной ЧП называют нарушение требований безопасности и разожженный костер.

На полигоне в Свердловской области пострадали четверо военнослужащих. Один человек погиб. В пресс-службе Центрального военного округа сообщают, что «3 мая 2019 года, находясь на полигоне воинской части, военнослужащие в нарушение требований безопасности разожгли костер, что стало причиной подрыва боеприпаса».

Пострадавшие находятся в гарнизонном госпитале, где им оказывается необходимая помощь. Как сообщает ТАСС, возбуждено уголовное дело по статье 349 УК РФ — нарушение правил обращения с боеприпасами.

В Елани в 1987 году был сформирован 473-й окружной центр, занимающийся подготовкой специалистов мотострелковых войск. Сегодня в/ч 31612 состоит из двух учебных мотострелковых полков, учебного танкового полка, батальонов связи и радиационной, химической и биологической защиты, ремонтно-восстановительного батальона, учебной автороты, медроты, рот материально технического обеспечения и охраны.

Традиция майского гона: все на пикник!
ЕТВ выяснил, где на природе любили отдыхать теплой весной жители Екатеринбурга в начале XX века.

За последние десять лет несколько раз в части происходили события, из-за которых о Еланском гарнизоне узнала вся страна. Зимой 2008–2009 здесь произошла трагедия, начавшаяся с массовых простудных заболеваний. Один из призывников — Антон Юматов — скончался от пневмонии.

В октябре 2012 года в в/ч 31612 погиб Юрий Андрющенко. По официальной версии рядовой запустил двигатель БМП от другой аналогичной машины, которая при движении задним ходом прижала солдата к корпусу. В результате происшествия получил тяжелые травмы, от которых скончался». Неофициально — 20-летнего Андрющенко прапорщик заставил протянуть кабель от одного двигателя к другому, а солдат, находящийся за рулем одной из БМП, дал задний ход, думая, что Юрий, «прикурив» движок, отошел в сторону.

Последнее ЧП в Еланском гарнизоне датировано 1 августа 2017 года. Тогда в казарме произошла драка между военнослужащими-контрактниками. Причиной столкновения по официальной версии стал бытовой конфликт. По неофициальной — межнациональный. ЕТВ подробно писал о легендах и конфликтах в/ч 31612.

Еланская история. Легенды и конфликты в/ч 31612
От легендарных сражений Великой Отечественной — к позорному побоищу в казарме.
Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале «В Еланском гарнизоне из-за взрыва боеприпаса погиб военнослужащий»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Происшествия, Елань, воинская часть, ЦВО
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Происшествия
Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Должник пытался скрыть все свое имущество.
Гости Екатеринбурга
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
От Светланы Зенковой
Гости Екатеринбурга
Владимир Якуба — тренер в формате реалити.
Владимир Якуба - тренер в формате реалити.
От Светланы Зенковой
В аварии на уральской трассе погибли трое детей. СК возбудил дело
Происшествия
В аварии на уральской трассе погибли трое детей. СК возбудил дело
По предварительной информации, Volkswagen Polo пытался обогнать фуру Volvo и выехал на встречную полосу, по которой двигался Lexus
День, когда ворота упали: разбираемся в деле экс-квартального Беззуба
День, когда ворота упали: разбираемся в деле экс-квартального Беззуба
В Екатеринбурге стартует суд над общественником. В день первого заседания по уголовному делу ЕТВ восстановил хронологию событий и узнал версию Алексея Беззуба.