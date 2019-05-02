Главная «ЕТВ»НовостиПроисшествия

Ночных посетителей «Гринвича» оторвали от «Мстителей» и эвакуировали

11:09, 02 Май 2019
a74jrkguv6q.jpg
Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com
Досмотреть фильм гостям торгового центра так и не удалось.

Посетителей ТРЦ «Гринвич», которые пришли на фильм «Мстители», эвакуировали в ночь с 1 на 2 мая. На место приехали сотрудники МЧС, полицейские и медики. Как пишет «Типичный Екатеринбург», читатели рассказали, что сработала пожарная сигнализация. Но дыма или огня посетители не заметили. После эвакуации возникла проблема с парковкой: людям не давали забрать свои машины. Подписчики «Инцидент Екатеринбург», наоборот, говорят, что произошло задымление южной парковки. В полиции информацию не уточнили.

Как сообщил ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, «никакой реальной угрозы для посетителей и работников торгового центра не было». Правда, досмотреть фильм киноманам так и не удалось.

Напомним, в середине апреля в Екатеринбурге массово эвакуировали ТЦ. Тогда екатеринбуржцев выводили из «Радуга-парка», «Глобуса», «Карнавала», «Дирижабля», «Белки» и «Гринвича». Кроме того, неделю назад в Ельцин Центр поступило сообщение о минировании. На улицу вывели 600 человек.

«Меня называли сиротой, а я дрался, защищая семью»
Интервью с Евгением Жабреевым, руководителем УРК.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Ночных посетителей «Гринвича» оторвали от «Мстителей» и эвакуировали»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Происшествия, МЧС, полиция, ТРЦ, эвакуация, Гринвич, Екатеринбург, Валерий Горелых
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Вот это новость! Чем жил Екатеринбург в конце августа в одной картинке
Развлечения
Вот это новость! Чем жил Екатеринбург в конце августа в одной картинке
ЕТВ рассказывает о главных новостях прошедшей недели легко и весело.
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
02 мая в 19:30
С Светлана Боринская
Владимир Якуба — тренер в формате реалити.
03 мая в 20:00
С Владимир Якуба