Ночных посетителей «Гринвича» оторвали от «Мстителей» и эвакуировали

Посетителей ТРЦ «Гринвич», которые пришли на фильм «Мстители», эвакуировали в ночь с 1 на 2 мая. На место приехали сотрудники МЧС, полицейские и медики. Как пишет «Типичный Екатеринбург», читатели рассказали, что сработала пожарная сигнализация. Но дыма или огня посетители не заметили. После эвакуации возникла проблема с парковкой: людям не давали забрать свои машины. Подписчики «Инцидент Екатеринбург», наоборот, говорят, что произошло задымление южной парковки. В полиции информацию не уточнили.

Как сообщил ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых, «никакой реальной угрозы для посетителей и работников торгового центра не было». Правда, досмотреть фильм киноманам так и не удалось.

Напомним, в середине апреля в Екатеринбурге массово эвакуировали ТЦ. Тогда екатеринбуржцев выводили из «Радуга-парка», «Глобуса», «Карнавала», «Дирижабля», «Белки» и «Гринвича». Кроме того, неделю назад в Ельцин Центр поступило сообщение о минировании. На улицу вывели 600 человек.