В торговом центре на Уралмаше реклама придавила компанию школьников
09:46, 24 Апрель 2019
Тяжелая конструкция упала на посетителей ТРЦ «Омега».
В Екатеринбурге тяжелая рекламная конструкция упала на семерых подростков, которые зашли перекусить в ТРЦ «Омега» на проспекте Космонавтов. Пострадавшим вызвали скорую помощь и помогли на месте. Они получили ушибы и черепно-мозговые травмы. Региональный следственный комитет начал проверку. Следователи осмотрели ресторан KFC и опросили свидетелей. Сейчас выясняют состояние всех пострадавших и ищут людей, которые отвечали за безопасность посетителей заведения.
Руководство торговой точки могут обвинить в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. К расследованию происшествия подключилась региональная прокуратура. Сотрудники должны дать оценку безопасности размещения подвесной конструкции над головами людей.
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Фото: пресс-служба следственного комитета
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