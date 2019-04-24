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В торговом центре на Уралмаше реклама придавила компанию школьников

09:46, 24 Апрель 2019
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Фото: Google карты
Тяжелая конструкция упала на посетителей ТРЦ «Омега».
В Екатеринбурге тяжелая рекламная конструкция упала на семерых подростков, которые зашли перекусить в ТРЦ «Омега» на проспекте Космонавтов. Пострадавшим вызвали скорую помощь и помогли на месте. Они получили ушибы и черепно-мозговые травмы. Региональный следственный комитет начал проверку. Следователи осмотрели ресторан KFC и опросили свидетелей. Сейчас выясняют состояние всех пострадавших и ищут людей, которые отвечали за безопасность посетителей заведения.

Руководство торговой точки могут обвинить в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. К расследованию происшествия подключилась региональная прокуратура. Сотрудники должны дать оценку безопасности размещения подвесной конструкции над головами людей.
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Упавшая конструкция

Фото: пресс-служба следственного комитета

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, Следственный комитет , подростки, школьники, травма, Омега, ТЦ, Екатеринбург
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