В торговом центре на Уралмаше реклама придавила компанию школьников

В Екатеринбурге тяжелая рекламная конструкция упала на семерых подростков , которые зашли перекусить в ТРЦ « Омега» на проспекте Космонавтов. Пострадавшим вызвали скорую помощь и помогли на месте. Они получили ушибы и черепно-мозговые травмы. Региональный следственный комитет начал проверку. Следователи осмотрели ресторан KFC и опросили свидетелей. Сейчас выясняют состояние всех пострадавших и ищут людей , которые отвечали за безопасность посетителей заведения.



