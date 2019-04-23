В Березовском объявили приговор убийцам Димы Рудакова

Березовский суд вынес приговор четырем подросткам , которые жестоко избили 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. Резонансная история произошла в августе 2018 года. Молодой человек скончался от полученных травм на месте. Все происходящее на телефон снимала 13-летняя девочка. Ее отправили в спецшколу на 1,5 года. Троих подростков заключили под домашний арест , четвертого — оставили ждать решения суда в колонии , где он отбывал наказание за другое преступление. Сначала всех молодых людей обвиняли в причинении вреда здоровью , но жители Березовского и мать погибшего юноши требовали максимального наказания.





Подростков признали виновными убийстве с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Они проведут в колонии от 8,5 лет до девяти лет и девяти месяцев , передает корреспондент ЕТВ. Время , проведенное ими в СИЗО посчитают как день за 1,5 , проведенных в тюрьме. Мать погибшего отказалась от материального иска. ЕТВ подробно расскажет о заседании чуть позже.



