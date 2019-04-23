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В Березовском объявили приговор убийцам Димы Рудакова

10:15, 23 Апрель 2019
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Фото: предоставлено Еленой Рудаковой
Все подростки получили максимальное наказание. 
Березовский суд вынес приговор четырем подросткам, которые жестоко избили 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. Резонансная история произошла в августе 2018 года. Молодой человек скончался от полученных травм на месте. Все происходящее на телефон снимала 13-летняя девочка. Ее отправили в спецшколу на 1,5 года. Троих подростков заключили под домашний арест, четвертого — оставили ждать решения суда в колонии, где он отбывал наказание за другое преступление. Сначала всех молодых людей обвиняли в причинении вреда здоровью, но жители Березовского и мать погибшего юноши требовали максимального наказания.

Подростков признали виновными убийстве с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Они проведут в колонии от 8,5 лет до девяти лет и девяти месяцев, передает корреспондент ЕТВ. Время, проведенное ими в СИЗО посчитают как день за 1,5, проведенных в тюрьме. Мать погибшего отказалась от материального иска. ЕТВ подробно расскажет о заседании чуть позже.

Раскаялись ли подростки в содеянном? Как пережила мама Димы полгода судебных разбирательств? Ответы на эти и другие вопросы в большом разговоре на ЕТВ — 23 апреля в 19:00.
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В августе компания подростков до смерти избила 20-летнего инвалида Диму Рудакова. Страшная история не только потрясла жителей маленького городка, но и заставила общество задуматься о подростковой жестокости.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, Трагедия в Березовском, Свердловская область , убийство, преступление, Березовский
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