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На Северном Урале 17-летняя школьница ушла из дома и пропала

16:18, 20 Апрель 2019
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Фото предоставлено ОМВД России по Североуральску
Полицейские Североуральска просят помочь в розыске несовершеннолетней Виктории.

Вчера, 19 апреля, в полицию Североуральска поступила информация о 10-класснице Виктории Проскуряковой. Девочка ушла из дома (Североуральск, Циолковского, 40-3) в 10 утра и до сих пор не вернулась. Полицейские подозревают, что 17-летняя девушка могла уехать за пределы родного города. .

Приметы Виктории Проскуряковой:

  • рост 170 см
  • волосы белые, прямые, ниже плеч
  • нос прямой
  • губы полные
  • лицо круглое
  • телосложение среднее
  • размер ноги 40.

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Вика была одета в черное пальто с поясом, длинной до колена, малиновые штаны, кожаные светло-коричневые ботинки. Из дома девушка вышла с тряпичным белым рюкзаком со вставками голубого и оранжевого цвета.

Если вы видели девушку, просьба сообщить в дежурную часть ОМВД России по Североуральску по телефону:
+7 343-802-05-45.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Происшествия, розыск, полиция, пропал ребенок
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