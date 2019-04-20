На Северном Урале 17-летняя школьница ушла из дома и пропала
16:18, 20 Апрель 2019
Полицейские Североуральска просят помочь в розыске несовершеннолетней Виктории.
Вчера, 19 апреля, в полицию Североуральска поступила информация о 10-класснице Виктории Проскуряковой. Девочка ушла из дома (Североуральск, Циолковского, 40-3) в 10 утра и до сих пор не вернулась. Полицейские подозревают, что 17-летняя девушка могла уехать за пределы родного города. .
Приметы Виктории Проскуряковой:
- рост 170 см
- волосы белые, прямые, ниже плеч
- нос прямой
- губы полные
- лицо круглое
- телосложение среднее
- размер ноги 40.
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Вика была одета в черное пальто с поясом, длинной до колена, малиновые штаны, кожаные светло-коричневые ботинки. Из дома девушка вышла с тряпичным белым рюкзаком со вставками голубого и оранжевого цвета.
Если вы видели девушку, просьба сообщить в дежурную часть
ОМВД России по Североуральску по телефону:
+7 343-802-05-45.
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