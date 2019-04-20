На Северном Урале 17-летняя школьница ушла из дома и пропала

Вика была одета в черное пальто с поясом, длинной до колена, малиновые штаны, кожаные светло-коричневые ботинки. Из дома девушка вышла с тряпичным белым рюкзаком со вставками голубого и оранжевого цвета.

Если вы видели девушку, просьба сообщить в дежурную часть ОМВД России по Североуральску по телефону:

+7 343-802-05-45.