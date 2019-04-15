18 домов Екатеринбурга остались без холодной воды из-за аварии

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Устранять аварию отправились восемь работников « Водоканала» и три единицы техники , пояснили в ведомстве. Сейчас они работают над тем , чтобы восстановить трубу.





Ситуация находится под контролем у главка свердловского МЧС.

Вечером в воскресенье14 апреляна улице Блюхера прорвало 200-миллиметровую трубу с холодной водой. Из-за этого 18 домовкоторые подключены к нейостались без ресурса. Для них организовали подвоз холодной водырассказали ЕТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.