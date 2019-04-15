18 домов Екатеринбурга остались без холодной воды из-за аварии
08:46, 15 Апрель 2019
На Блюхера прорвало трубу.
Вечером в воскресенье, 14 апреля, на улице Блюхера прорвало 200-миллиметровую трубу с холодной водой. Из-за этого 18 домов, которые подключены к ней, остались без ресурса. Для них организовали подвоз холодной воды, рассказали ЕТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Устранять аварию отправились восемь работников «Водоканала» и три единицы техники, пояснили в ведомстве. Сейчас они работают над тем, чтобы восстановить трубу.
Ситуация находится под контролем у главка свердловского МЧС.
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