В Екатеринбурге массово эвакуируют ТЦ
12:30, 13 Апрель 2019
Посетителей вывели из «Дирижабля», «Радуги», «Глобуса».
По Екатеринбургу снова прокатилась волна эвакуаций ТЦ. Утром в субботу, 13 апреля, посетителей вывели из «Радуга-парка» на Репина, 94. Позже пользователи «ВКонтакте» массово стали писать в городских пабликах о том, что вслед за первым ТЦ эвакуировали посетителей ТРК «Глобус» на Щербакова, 2.
Волна эвакуации затронула также ТЦ «Карнавал» на улице Халтурина, ТЦ «Дирижабль» на Академика Шварца и ТЦ «Белка» на проспекте Космонавтов. Также горожане сообщили о том, что посетители срочно покидают ТЦ «Гринвич».
На момент выхода новости в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области не прокомментировали ситуацию.
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