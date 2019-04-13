В Екатеринбурге массово эвакуируют ТЦ

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Волна эвакуации затронула также ТЦ « Карнавал» на улице Халтурина , ТЦ « Дирижабль» на Академика Шварца и ТЦ « Белка» на проспекте Космонавтов. Также горожане сообщили о том , что посетители срочно покидают ТЦ « Гринвич».





На момент выхода новости в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области не прокомментировали ситуацию.

По Екатеринбургу снова прокатилась волна эвакуаций ТЦ. Утром в субботу13 апреляпосетителей вывели изРадуга-парка» на Репина94. Позже пользователиВКонтакте» массово стали писать в городских пабликах о томчто вслед за первым ТЦ эвакуировали посетителей ТРКГлобус» на Щербакова2.