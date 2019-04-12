На заводе «Уралхимпласт» взорвался газ

Взрыв газа произошел на заводе «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области, пострадал один рабочий. Он получил ожоги. Мужчину госпитализировали в местную больницу. Хлопок случился во время одного из технологических процессов. Это была паровоздушная смесь метанола.

На место приехали 15 сотрудников МЧС и пять машин. Угрозы для работников «Уралхимпласта», других жителей Нижнего Тагила и экологии нет.

Два дня назад в районе Академический в Екатеринбурге в одной из квартир тоже произошло ЧП. Загорелся 17-этажный жилой дом № 46 по улице Мехренцева. Из подъезда эвакуировали 20 человек, из них восемь детей. При пожаре пострадали два жильца: мужчина и женщина, они госпитализированы с ожогами 50 тела. В пресс-службе свердловской прокуратуры говорили, что это был не пожар, а взрыв. Дом не газифицировали, но жильцы квартиры на 15 этаже самостоятельно проводили отделочные работы — натягивали натяжные потолки, используя газовый баллон.