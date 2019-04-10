Во взрыве в Екатеринбурге подозревают самогон

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Самогонный аппарат мог взорваться по нескольким причинам. Из самого вероятного — под высоким давлением не выдержала конструкция , предположил в разговоре с ЕТВ младший научный сотрудник физико-технологического института УрФУ Александр Иванов.





Взрыв в жилом доме в микрорайоне Академический мог произойти из-за самогонного аппарата. Эту версию рассказали источники Е1., — написало издание.