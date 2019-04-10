Во взрыве в Екатеринбурге подозревают самогон
16:20, 10 Апрель 2019
Появилось видео с последствиями трагедии.
Взрыв в жилом доме в микрорайоне Академический мог произойти из-за самогонного аппарата. Эту версию рассказали источники Е1. «Самогонный аппарат изъяли и увезли следователи четвертого отдела СК», — написало издание.
Самогонный аппарат мог взорваться по нескольким причинам. Из самого вероятного — под высоким давлением не выдержала конструкция, предположил в разговоре с ЕТВ младший научный сотрудник физико-технологического института УрФУ Александр Иванов.
Впрочем, официальная версия взрыва пока одна: жильцы квартиры на Мехренцева, 46 самостоятельно проводили отделочные работы — натягивали натяжные потолки, используя газовый баллон, который и взорвался. В компании «Випсилинг», которая занимается установкой натяжных потолков, ЕТВ рассказали, что взрыв мог произойти из-за некачественного оборудования или непрофессионализма людей, которые их устанавливали.
По некоторым данным, во взорванной квартире жил 42-летний подполковник юстиции Егор Медведевских, который возглавляет следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга.
«Сова» выложила видео с последствиями взрыва в Академическом:
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