В Академическом загорелся жилой дом

В Академическом загорелся 16-этажный жилой дом № 46 по улице Мехренцева. Об этом сообщается в официальном Instagram микрорайона. По словам очевидцев, в квартире были люди.

В пресс-службе свердловского МЧС рассказали, что пожар произошел в квартире на 14 этаже. Пока неизвестно, был это взрыв или что-то другое. Пожарные уже на месте и борются с огнем. Жителей подъезда эвакуировали.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга сообщает, что произошел именно взрыв, и уже проводит проверку. В ведомстве отметили, что указанный дом не газифицирован.

При этом необходимо отметить, что указанный дом не является газифицированным (оборудован электроплитами).



По предварительной информации, жильцы квартиры самостоятельно проводили отделочные работы — натягивали натяжные потолки с использованием газового баллона.

В результате инцидента пострадали 2 жильца квартиры, они госпитализированы с ожогами для оказания медицинской помощи в учреждение здравоохранения.

По результатам пожарно-технической экспертизы будет установлена причина взрыва и очага пожара.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий выяснит обстоятельства данного инцидента, после чего будет дана правовая оценка.

По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.