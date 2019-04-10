«Погиб кот». Прокуратура заявила, что в Академическом произошел взрыв

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По информации Е1 , в результате взрыва из окна квартиры вылетел кот. Животное погибло. Издание также пишет , что одна из версий возгорания — взрыв самогонного аппарата.





Утром 10 апреля в Академическом загорелся 17-этажный жилой дом № 46 по улице Мехренцева. В пресс-службе свердловского МЧС рассказали, что пожар произошел в квартире на 15 этаже. Пожарные потушили огонь за 20 минут. Площадь возгорания составляла 30 квадратных метров. Из подъезда эвакуировали 20 человек, из них восемь детей. При пожаре пострадали два жильца: мужчина и женщина, они госпитализированы с ожогами.

Свердловская прокуратура подтвердилачто в жилом доме в Академическом прогремел взрыв. Ведомство уже проверяет обстоятельства инцидента. Известночто дом на Мехренцева46 не газифицирован. По предварительной информациижильцы квартиры самостоятельно проводили отделочные работы — натягивали натяжные потолкииспользуя газовый баллон.