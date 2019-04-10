Эксперты объяснили, почему мог взорваться жилой дом в Екатеринбурге
13:02, 10 Апрель 2019
Ранее прокуратура заявила, что в доме устанавливали натяжные потолки.
Эксперты объяснили одну из основных версий взрыва дома в Академическом микрорайоне Екатеринбурга. Ранее свердловская прокуратура заявила, что жильцы квартиры на Мехренцева, 46 самостоятельно проводили отделочные работы — натягивали натяжные потолки, используя газовый баллон.
При монтаже натяжных потолков всегда используют газовый баллон, чтобы нагреть пленку. Электрические приборы не могут обеспечивать нужную температуру, поэтому рабочие включают специальную тепловую пушку, которая с помощью газа нагревает пленку. В компании «Випсилинг», которая занимается установкой натяжных потолков, рассказали ЕТВ, что взрыв мог произойти из-за некачественного оборудования или непрофессионализма людей, которые их устанавливали.
Утром 10 апреля в Академическом загорелся 17-этажный жилой дом № 46 по улице Мехренцева. В пресс-службе свердловского МЧС рассказали, что пожар произошел в квартире на 15 этаже. Пожарные потушили огонь за 20 минут. Площадь возгорания составляла 30 квадратных метров. Из подъезда эвакуировали 20 человек, из них восемь детей. При пожаре пострадали два жильца: мужчина и женщина, они госпитализированы с ожогами.
Сортировка-88. Взрыв, перекроивший город
Новое и интересное
Сортировка-88. Взрыв, перекроивший город
Городские истории
Детонация вагонов с гексогеном стала катастрофой, затраты на ликвидацию которой сопоставимы с постройкой метро от «Проспекта Космонавтов» до «Чкаловской».
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
Ольга Ускова: когда запустят российские беспилотники?
Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Происшествия
Должник пытался скрыть все свое имущество.