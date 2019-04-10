Эксперты объяснили, почему мог взорваться жилой дом в Екатеринбурге

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При монтаже натяжных потолков всегда используют газовый баллон , чтобы нагреть пленку. Электрические приборы не могут обеспечивать нужную температуру , поэтому рабочие включают специальную тепловую пушку , которая с помощью газа нагревает пленку. В компании « Випсилинг», которая занимается установкой натяжных потолков , рассказали ЕТВ , что взрыв мог произойти из-за некачественного оборудования или непрофессионализма людей , которые их устанавливали.





Утром 10 апреля в Академическом загорелся 17-этажный жилой дом № 46 по улице Мехренцева. В пресс-службе свердловского МЧС рассказали, что пожар произошел в квартире на 15 этаже. Пожарные потушили огонь за 20 минут. Площадь возгорания составляла 30 квадратных метров. Из подъезда эвакуировали 20 человек, из них восемь детей. При пожаре пострадали два жильца: мужчина и женщина, они госпитализированы с ожогами.

Эксперты объяснили одну из основных версий взрыва дома в Академическом микрорайоне Екатеринбурга. Ранее свердловская прокуратура заявилачто жильцы квартиры на Мехренцева46 самостоятельно проводили отделочные работы — натягивали натяжные потолкииспользуя газовый баллон.