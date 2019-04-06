В Екатеринбурге подозреваемый в убийстве из ревности сдался полиции

В ночь с 5 на 6 апреля на ЖБИ в автомобиле Chevrolet было найдено тело девушки. По предварительным данным она умерла от ножевого ранения в грудь. Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемый задержан.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следствие намерено в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.