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В Екатеринбурге подозреваемый в убийстве из ревности сдался полиции

13:53, 06 Апрель 2019
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Фото: pixabay.com
Тело девушки с ножевым ранением было обнаружено в Екатеринбурге ночью.

В ночь с 5 на 6 апреля на ЖБИ в автомобиле Chevrolet было найдено тело девушки. По предварительным данным она умерла от ножевого ранения в грудь. Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемый задержан.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следствие намерено в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Снег, который пыль
Разбираемся, как неубранные и почерневшие сугробы портят здоровье екатеринбуржцам.
Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

Подозреваемый-бывший сожитель убитой, самостоятельно явился в территориальный отдел полиции в 2:59, написал явку с повинной, согласно которой, мотивом убийства явилась ревность.

Валерий Горелых
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Происшествия, мера пресечения, суд, полиция, Следственный комитет , Екатеринбург, ревность, убийство
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