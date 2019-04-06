В Екатеринбурге подозреваемый в убийстве из ревности сдался полиции
13:53, 06 Апрель 2019
Тело девушки с ножевым ранением было обнаружено в Екатеринбурге ночью.
В ночь с 5 на 6 апреля на ЖБИ в автомобиле Chevrolet было найдено тело девушки. По предварительным данным она умерла от ножевого ранения в грудь. Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемый задержан.
В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следствие намерено в суд для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Снег, который пыль
Разбираемся, как неубранные и почерневшие сугробы портят здоровье екатеринбуржцам.
Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области
Подозреваемый-бывший сожитель убитой, самостоятельно явился в территориальный отдел полиции в 2:59, написал явку с повинной, согласно которой, мотивом убийства явилась ревность.
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