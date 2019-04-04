Бабушке с переломом пришлось ползти по лестнице в уральской больнице

В социальных сетях появилась видеозапись из больницы Первоуральска. На ней видно пенсионерку с больной ногой , которой приходится спускаться по лестнице ползком. В комментариях к видео поясняют , что в травмпункте не работает лифт , поэтому пациентам часто приходится передвигаться таким способом. Ролик с названием « Издевательство над больными в ГБ№ 1» разместили в группе « Инцидент. Первоуральск» во « Вконтакте».