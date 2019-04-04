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Бабушке с переломом пришлось ползти по лестнице в уральской больнице

09:27, 04 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Персионерка повторила историю трехлетней давности из-за неработающего лифта в Первоуральске.
В социальных сетях появилась видеозапись из больницы Первоуральска. На ней видно пенсионерку с больной ногой, которой приходится спускаться по лестнице ползком. В комментариях к видео поясняют, что в травмпункте не работает лифт, поэтому пациентам часто приходится передвигаться таким способом. Ролик с названием «Издевательство над больными в ГБ№ 1» разместили в группе «Инцидент. Первоуральск» во «Вконтакте».
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Подписчики группы вспомнили историю 2015 года. Тогда пациентка первоуральской больницы со сломанной ногой ползла по лестнице вверх, чтобы попасть на рентген. Тогда в учреждении это тоже объяснили неработающим лифтом.
Пенсионерка со сломанной ногой ползла к врачу по лестнице

Оказалась, что после того героического подъема, пациентке пришлось выстоять еще и длинную очередь. Только для того, чтобы врачи посмотрели ее рентгеновские снимки."Я обратилась к заведующему травмпункта, кстати, его кабинет находится на пер

Следственный комитет начал собственную проверку, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского ведомства.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, Свердловская область , больница, травма, лифт, пенсионерка
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