Бабушке с переломом пришлось ползти по лестнице в уральской больнице
09:27, 04 Апрель 2019
Персионерка повторила историю трехлетней давности из-за неработающего лифта в Первоуральске.
В социальных сетях появилась видеозапись из больницы Первоуральска. На ней видно пенсионерку с больной ногой, которой приходится спускаться по лестнице ползком. В комментариях к видео поясняют, что в травмпункте не работает лифт, поэтому пациентам часто приходится передвигаться таким способом. Ролик с названием «Издевательство над больными в ГБ№ 1» разместили в группе «Инцидент. Первоуральск» во «Вконтакте».
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Подписчики группы вспомнили историю 2015 года. Тогда пациентка первоуральской больницы со сломанной ногой ползла по лестнице вверх, чтобы попасть на рентген. Тогда в учреждении это тоже объяснили неработающим лифтом.
Оказалась, что после того героического подъема, пациентке пришлось выстоять еще и длинную очередь. Только для того, чтобы врачи посмотрели ее рентгеновские снимки."Я обратилась к заведующему травмпункта, кстати, его кабинет находится на пер
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