На Юго-Западе Екатеринбурга ночью из окна выпала девочка

Ночью в Екатеринбурге на улице Белореченской из окна дома с пятого этажа выпала десятилетняя девочка. Сейчас она находится в больнице. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку. Как рассказали ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, семья благополучная и на учете не состояла.

«Прыжок не носит криминальный характер», — добавили в пресс-группе УМВД. Название больницы и информацию о состоянии ребенка ЕТВ не сообщили.