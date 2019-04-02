На Юго-Западе Екатеринбурга ночью из окна выпала девочка
09:36, 02 Апрель 2019
Сейчас ребенок находится в больнице.
Ночью в Екатеринбурге на улице Белореченской из окна дома с пятого этажа выпала десятилетняя девочка. Сейчас она находится в больнице. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку. Как рассказали ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, семья благополучная и на учете не состояла.
«Прыжок не носит криминальный характер», — добавили в пресс-группе УМВД. Название больницы и информацию о состоянии ребенка ЕТВ не сообщили.
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