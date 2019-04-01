В Екатеринбурге разнесли редакцию «Коммерсанта»

Неизвестные разгромили екатеринбургский офис газеты «Коммерсант» на Горького, 65 минувшей ночью. На столе генерального директора Сергея Плахотина они оставили записку с надписью «Сдохнешь, сявка». В беседе с журналистом ЕТВ Сергей Плахотин заявил, что пропали жесткие диски с двух компьютеров: его и главного редактора. Сломанные компьютеры в кабинетах директора, главного редактора и бухгалтера обнаружила уборщица.

На вопрос, что же могло стать поводом для разгрома, Плахотин ответил: «Не знаю. Раньше нам никто не угрожал». Сейчас на месте работают полицейские.

Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга начал проверку. Рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста, сообщили ЕТВ в пресс-службе СКР по Свердловской области.