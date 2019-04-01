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В Екатеринбурге разнесли редакцию «Коммерсанта»

14:32, 01 Апрель 2019
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Фото: pixabay
На столе генерального директора лежала записка с надписью «Сдохнешь, сявка».

Неизвестные разгромили екатеринбургский офис газеты «Коммерсант» на Горького, 65 минувшей ночью. На столе генерального директора Сергея Плахотина они оставили записку с надписью «Сдохнешь, сявка». В беседе с журналистом ЕТВ Сергей Плахотин заявил, что пропали жесткие диски с двух компьютеров: его и главного редактора. Сломанные компьютеры в кабинетах директора, главного редактора и бухгалтера обнаружила уборщица.

На вопрос, что же могло стать поводом для разгрома, Плахотин ответил: «Не знаю. Раньше нам никто не угрожал». Сейчас на месте работают полицейские.

Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга начал проверку. Рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста, сообщили ЕТВ в пресс-службе СКР по Свердловской области.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, Екатеринбург, газета, Коммерсантъ, разгром, ограбление
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