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Екатеринбургский автосервис обчистили на 1,5 миллиона

14:32, 28 Март 2019
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Фото: pixabay
Мужчина забрал иномарку владельца мастерской и взломал сейф. Подозреваемого поймали.

Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемого в краже денег и машины из местного автосервиса. В ночь с 23 на 24 марта в дежурную часть МВД позвонил хозяин мастерской и сообщил, что из сервиса пропала его иномарка Hyundai Tucson и деньги. Ущерб составил 1,5 миллиона рублей, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Мужчину поймали в одной из квартир Богдановича. Им оказался мигрант, который проработал в автосервисе неделю и не поладил с руководством. Он заранее отключил камеру видеонаблюдения, вскрыл сейф, украл деньги, инструменты, телевизор и уехал на автомобиле владельца мастерской.

Сейчас гость из Ближнего зарубежья находится по арестом. Полицейские проверяют, был ли он участником других преступлений. Мужчине грозит до десяти лет колонии.

Авто, стоп
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, Екатеринбург, автомобиль, кража, деньги, автосервис, УМВД по Екатеринбургу
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