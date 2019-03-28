Екатеринбургский автосервис обчистили на 1,5 миллиона

Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемого в краже денег и машины из местного автосервиса. В ночь с 23 на 24 марта в дежурную часть МВД позвонил хозяин мастерской и сообщил, что из сервиса пропала его иномарка Hyundai Tucson и деньги. Ущерб составил 1,5 миллиона рублей, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Мужчину поймали в одной из квартир Богдановича. Им оказался мигрант, который проработал в автосервисе неделю и не поладил с руководством. Он заранее отключил камеру видеонаблюдения, вскрыл сейф, украл деньги, инструменты, телевизор и уехал на автомобиле владельца мастерской.

Сейчас гость из Ближнего зарубежья находится по арестом. Полицейские проверяют, был ли он участником других преступлений. Мужчине грозит до десяти лет колонии.