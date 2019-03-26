Возбуждено уголовное дело: в Ревде собака искусала ребенка

Жительница Ревды Екатерина Балеевских сообщила о бродячей собаке, которая бегает по городу и бросается на людей: «Покусала сына. Руки, ноги искусаны. На ноге наложены швы». По словам женщины, ей известно о пяти случаях за день нападения черно-рыжей дворняги с ошейником на людей. Сыну Екатерины сейчас ничего не угрожает. «Надеюсь, все обойдется и ничего не подцепит. Но напуган очень сильно», — написала она «ВКонтакте».

Следственный отдел Ревды СК РФ по Свердловской уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи считают, что причиной происшествия может быть «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами, отвечающими за отлов бродячих животных».