Возбуждено уголовное дело: в Ревде собака искусала ребенка
14:42, 26 Март 2019
Виновными могут оказаться должностные лица, отвечающие за отлов бродячих животных.
Жительница Ревды Екатерина Балеевских сообщила о бродячей собаке, которая бегает по городу и бросается на людей: «Покусала сына. Руки, ноги искусаны. На ноге наложены швы». По словам женщины, ей известно о пяти случаях за день нападения черно-рыжей дворняги с ошейником на людей. Сыну Екатерины сейчас ничего не угрожает. «Надеюсь, все обойдется и ничего не подцепит. Но напуган очень сильно», — написала она «ВКонтакте».
Следственный отдел Ревды СК РФ по Свердловской уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи считают, что причиной происшествия может быть «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами, отвечающими за отлов бродячих животных».
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Уголовное дело по такой же статье месяц назад было возбуждено и в Екатеринбурге: стая бездомных собак напала на 7-летнюю девочку.
Причиной ЧП стали проблемы со своевременным отловом бродячих животных в уральской столице. Долгие годы этим занималось МУП «Спецавтобаза». Но администрация города в январе не подписала контракт с предприятием.
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