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Из торгового центра «Гринвич» эвакуировали посетителей

18:30, 22 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Тревога оказалась ложной.
Торговый центр «Гринвич» 22 марта эвакуировали. Всем посетителям и сотрудникам заведения в 18:20 пришлось выйти на улицу. Тревога оказалось ложной: система сработала по ошибке. Эту информацию ЕТВ подтвердили в пресс-службе «Гринвича».

Из делового дома «Демидов» в Екатеринбурге сегодня также эвакуировали людей — около двух тысяч человек. Но то были плановые пожарные учения. В них были задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники и 56 человек личного состава. Над бизнес-центром кружил вертолёт МИ-8.
Город и рифма. Ёбург или NY?
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Происшествия, Свердловская область , Екатеринбург, Гринвич
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