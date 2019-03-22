Из торгового центра «Гринвич» эвакуировали посетителей

Из делового дома « Демидов» в Екатеринбурге сегодня также эвакуировали людей — около двух тысяч человек. Но то были плановые пожарные учения. В них были задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники и 56 человек личного состава. Над бизнес-центром кружил вертолёт МИ-8.