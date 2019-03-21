В Белоярском водохранилище за 15 минут спасли четырех рыбаков
08:10, 21 Март 2019
Любители зимнего лова дрейфовали на льдине в ожидании МЧСников.
Четверо белоярских рыбаков оказались оторванными от большой земли во время подледного лова — на местном водохранилище днем 20 марта оторвалась льдина. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 14:20.
Как рассказали ЕТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, спасатели прибыли на место происшествия в течение восьми минут. Сотрудники центра спасения Заречного добрались до рыбаков на катере «Марс» на воздушной подушке и и доставили их на берег. Вся операция заняла 15 минут.
Лед на Белоярском водохранилище в этом году начал таять гораздо раньше привычного — уже 1 марта были заметны трещины. Поэтому МЧС предупреждает всех рыбаков: сейчас выход на лед уже опасен для жизни.
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