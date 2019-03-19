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В Екатеринбурге дворник получил черепно-мозговую травму из-за льдины

09:22, 19 Март 2019
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Фото: pixabay
Глыба упала женщине на голову с дома на проспекте Ленина, 5/1.

Женщина, которая работает дворником в Екатеринбурге, пострадала от падения глыбы льда с крыши дома. Инцидент произошел около здания на проспекте Ленина, 5/1. Пострадавшую доставили в ГКБ № 36, у нее диагностировали черепно-мозговую травму, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Полиция проводит проверку.

Напомним, из-за неубранной крыши также пострадала 69-летняя Надежда Безроднова. Льдина упала на пенсионерку прямо со здания городской администрации. Женщина получила травму лица и ушиб груди. В мэрии пять дней просматривали видео с камер видеонаблюдения, но потом решили извиниться перед пострадавшей за плохую уборку. Представитель МКУ «Управления зданиями» подарил бабушке путевку в санаторий «Бодрость» на Эльмаше. Мэр Александр Высокинский получил представление прокуратуры с требованием устранить нарушения при обслуживании здания.

Кроме пенсионерки Надежды Безродновой в Екатеринбурге в начале марта ушибся девятилетний мальчик. Он возвращался домой с тренировки по карате. Льдина настигла его возле дома на Данилы Зверева, 16. Еще один ребенок чудом не пострадал на Донбасской, 22. Коляска с девочкой опрокинулась на бок, но малышка осталась в порядке. Мама ребенка получила ушибы и ссадины. Другая история с коляской произошла около здания на Куйбышева, 48Г. Льдина упала рядом с ребенком, он не пострадал.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, дворник, травма, крыша, снег, лед, Екатеринбург
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