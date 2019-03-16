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Ночные клубы Екатеринбурга проверяют полиция и Росгвардия

11:01, 16 Март 2019
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В «Синем жуке» и еще нескольких заведениях в центре города силовики проверяли информацию о возможном незаконном обороте наркотиков.

В ночь с 15 на 16 марта полиция перекрыла элитную часть улицы Радищева от Сакко и Ванцетти до Хохрякова — там, где находится клубный дом «Тихвин» и галерея Luxury. «Подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при поддержке Росгвардии и спецназа проводят оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических средств», — сообщили ЕТВ в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Во время проверки в клубе «Синий Жук» у одного из сотрудников обнаружили и изъяли травматический пистолет и два магазина с патронами. Оружие будет направлено на исследование, его владелец — допрошен, сообщает Е1.

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О результатах рейда в правоохранительных органах обещают проинформировать позднее.

«Синий жук» попадает в полицейские сводки второй раз за месяц. 24 февраля в клубе произошел вооруженный конфликт: один из посетителей открыл стрельбу из из травматического пистолета.
Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге проводится широкомасштабное профилактическое мероприятие «Сообщи, где торгуют смертью». Операция МВД направлена на установление и задержание лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Рейд проходит в рамках этого мероприятия.

Обращаюсь к жителям Екатеринбурга и всего Среднего Урала с просьбой проинформировать, в том числе и конфиденциально, о точках и людях, которые могут заниматься подобными противоправными деяниями. Сделать это можно по телефону доверия МВД: (343) 358-71-61.

Валерий Горелых
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Происшествия, Екатеринбург, ночной клуб, Синий жук, наркотики, полиция
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