Ночные клубы Екатеринбурга проверяют полиция и Росгвардия

В ночь с 15 на 16 марта полиция перекрыла элитную часть улицы Радищева от Сакко и Ванцетти до Хохрякова — там, где находится клубный дом «Тихвин» и галерея Luxury. «Подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при поддержке Росгвардии и спецназа проводят оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических средств», — сообщили ЕТВ в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Во время проверки в клубе «Синий Жук» у одного из сотрудников обнаружили и изъяли травматический пистолет и два магазина с патронами. Оружие будет направлено на исследование, его владелец — допрошен, сообщает Е1.