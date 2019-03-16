Ночные клубы Екатеринбурга проверяют полиция и Росгвардия
В ночь с 15 на 16 марта полиция перекрыла элитную часть улицы Радищева от Сакко и Ванцетти до Хохрякова — там, где находится клубный дом «Тихвин» и галерея Luxury. «Подразделение по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при поддержке Росгвардии и спецназа проводят оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотических средств», — сообщили ЕТВ в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Во время проверки в клубе «Синий Жук» у одного из сотрудников обнаружили и изъяли травматический пистолет и два магазина с патронами. Оружие будет направлено на исследование, его владелец — допрошен, сообщает Е1.
О результатах рейда в правоохранительных органах обещают проинформировать позднее.
В Екатеринбурге проводится широкомасштабное профилактическое мероприятие «Сообщи, где торгуют смертью». Операция МВД направлена на установление и задержание лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Рейд проходит в рамках этого мероприятия.
Обращаюсь к жителям Екатеринбурга и всего Среднего Урала с просьбой проинформировать, в том числе и конфиденциально, о точках и людях, которые могут заниматься подобными противоправными деяниями. Сделать это можно по телефону доверия МВД: (343) 358-71-61.