В Екатеринбурге два парня в масках напали на главу «Лиги ЖКХ»

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[Нападавшие] ударили по голове сзади. Я подумал , может льдина какая упала или что. Потом второй раз. Повернулся — парень в маске. Потом еще один подбежал. Хотя очевидцы говорят , еще двое. Повалили , постучали чуть по голове и убежали. Ничего серьезного. Рюкзак только стащили любимый. Может выкинут где , вернет кто.

Шел из офиса у спортивного универмага на проспекте Ленина. Видимопроследили от выхода. Сотрудники говорятвидели парней в медицинских масках дня два назад у офиса. Он у нас около УрГУ.