В Екатеринбурге два парня в масках напали на главу «Лиги ЖКХ»
08:29, 15 Март 2019
Илья Сотонин связывает инцидент с конкурентами.
Глава управляющей компании «Лига ЖКХ» и член Общественной палаты Екатеринбурга Илья Сотонин рассказал, что накануне, 14 марта, на него напали двое неизвестных парней в масках. Его поджидали около гостиницы «Исеть» на проспекте Ленина. Стычка не привела к серьезным травмам.
Нападавшие подошли к Сотонину сзади и применили баллончик, рассказал ЕТВ глава «Лиги ЖКХ».
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Шел из офиса у спортивного универмага на проспекте Ленина. Видимо, проследили от выхода. Сотрудники говорят, видели парней в медицинских масках дня два назад у офиса. Он у нас около УрГУ.
[Нападавшие] ударили по голове сзади. Я подумал, может льдина какая упала или что. Потом второй раз. Повернулся — парень в маске. Потом еще один подбежал. Хотя очевидцы говорят, еще двое. Повалили, постучали чуть по голове и убежали. Ничего серьезного. Рюкзак только стащили любимый. Может выкинут где, вернет кто.
Илья Сотонин связывает нападение с профессиональной деятельностью. По его словам, оно похоже на все, которые происходят в сфере ЖКХ. Тем более, что в ближайшее время под управление «Лиги ЖКХ» переходят дома УК RED, УК Адмиральская, УК ЕКАДОМ, УК Пионер.
Подать заявление в полицию Илья Сотонин сразу не смог — опаздывал на важную встречу, поэтому к правоохранителям он пойдет сегодня, 15 марта. Он рассказал, что у одного из нападающих выпал баллончик, поэтому, возможно, можно будет найти его по отпечаткам.
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