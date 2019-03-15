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Депутат свердловского парламента попала в аварию

17:13, 15 Март 2019
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Здоровью Елены Чечуновой ничего не угрожает.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области, лидер фракции «Единая Россия» Елена Чечунова накануне вечером угодила в автомобильную аварию. Политик направлялась в Тюмень на межрегиональный координационный совет единороссов.

На своем Facebook Елена Чечунова поблагодарила общественность за беспокойство и отметила, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает. «В машине были я и водитель. Нашим жизням и здоровью ничего не угрожает. Сейчас — в Екатеринбурге. Надо немного времени прийти в себя. Спасибо за поддержку!», — написала Чечунова.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Происшествия, Елена Чечунова, авария, политика, Единая Россия, Екатеринбург
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