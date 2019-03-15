Депутат свердловского парламента попала в аварию
17:13, 15 Март 2019
Здоровью Елены Чечуновой ничего не угрожает.
Депутат Законодательного собрания Свердловской области, лидер фракции «Единая Россия» Елена Чечунова накануне вечером угодила в автомобильную аварию. Политик направлялась в Тюмень на межрегиональный координационный совет единороссов.
На своем Facebook Елена Чечунова поблагодарила общественность за беспокойство и отметила, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает. «В машине были я и водитель. Нашим жизням и здоровью ничего не угрожает. Сейчас — в Екатеринбурге. Надо немного времени прийти в себя. Спасибо за поддержку!», — написала Чечунова.
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