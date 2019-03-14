В Екатеринбурге старшие подростки избили троих пятиклашек

В Екатеринбурге произошла очередная потасовка с участниками школьников. Днем 13 марта неизвестные молодые люди избили 12-летних учеников возле школы № 10 на улице Вайнера. Руководство учебного заведения обратилось в полицию, прокуратуру, комиссию по делам несовершеннолетних.

В департаменте образования мэрии рассказали, что все записи с камер видеонаблюдений передали в полицию. Там устанавливают личности нападавших.

В конце прошлого года в Свердловской области прогремели несколько скандалов с участиями подростков. В поселке Рефтинский жертвой детской агрессии стал инвалид. В другом случае — в Нижней Туре — пришлось подключать ОМОН, чтобы разогнать массовую драку школьников (говорят о сотне участников). ЕТВ выяснил, как рождается подростковая агрессия и можно ли остановить детскую жестокость.