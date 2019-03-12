Полицейские поймали пьяного екатеринбуржца с обрезом
13:44, 12 Март 2019
Мужчина был пьян и не смог объяснить, откуда у него оружие.
Полицейские задержали екатеринбуржца с обрезом ружья. В 07:00 в дежурную часть сообщили, что в доме на Крауля неизвестный грозится поджечь квартиру. На место выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии и нашел на 12 этаже пьяного мужчину, а при нем оружие и 28 патронов. Предметы у дебошира изъяли.
Затем буянящего екатеринбуржца привезли в полицию, где он не смог внятно объяснить, откуда у него обрез ружья и патроны. Мужчина заявил, что это не его вещи, рассказали ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
На екатеринбуржца завели уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет колонии.
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