Полицейские поймали пьяного екатеринбуржца с обрезом

Полицейские задержали екатеринбуржца с обрезом ружья. В 07:00 в дежурную часть сообщили, что в доме на Крауля неизвестный грозится поджечь квартиру. На место выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии и нашел на 12 этаже пьяного мужчину, а при нем оружие и 28 патронов. Предметы у дебошира изъяли.

Затем буянящего екатеринбуржца привезли в полицию, где он не смог внятно объяснить, откуда у него обрез ружья и патроны. Мужчина заявил, что это не его вещи, рассказали ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

На екатеринбуржца завели уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет колонии.