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Полицейские поймали пьяного екатеринбуржца с обрезом

13:44, 12 Март 2019
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Фото: pixabay
Мужчина был пьян и не смог объяснить, откуда у него оружие.

Полицейские задержали екатеринбуржца с обрезом ружья. В 07:00 в дежурную часть сообщили, что в доме на Крауля неизвестный грозится поджечь квартиру. На место выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии и нашел на 12 этаже пьяного мужчину, а при нем оружие и 28 патронов. Предметы у дебошира изъяли.

Затем буянящего екатеринбуржца привезли в полицию, где он не смог внятно объяснить, откуда у него обрез ружья и патроны. Мужчина заявил, что это не его вещи, рассказали ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

На екатеринбуржца завели уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет колонии.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, Екатеринбург, ружье, Свердловская область , полиция, УМВД по Екатеринбургу, оружие
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