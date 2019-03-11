Студент выстрелил в друга на светофоре в центре Екатеринбурга
Студент из Екатеринбурга выстрелил в друга на перекрестке Ленина-Карла Либкнехта. Как сообщили ЕТВ в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, в полицию обратился владелец автомобиля Chevrolet Lacetti. Он рассказал, что водитель машины, стоявшей в соседнем ряду, вышел из транспорта и дважды выстрелил. Пуля разбила заднее боковое стекло заявителя. Пострадал еще один человек из автомобиля рядом.
Сотрудники полиции нашли запись с камеры видеорегистратора, а потом отыскали и подозреваемого. Им оказался 19-летний студент одного из екатеринбургских ВУЗов. Он объяснил свой поступок тем, что увидел на перекрестке знакомого с битой в руках. Парень решил, что тот шутит над ним, и собрался посмеяться тоже. Стрелок достал пневматику, которой, по его словам, хотел припугнуть товарища. Подозреваемый вышел из машины и выстрелил в приятеля два раза. Одна пуля попала в знакомого, вторая — в стекло соседней машины. Студент испугался и скрылся с места.
Видео с места происшествия, опубликованное в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте», вы можете посмотреть ниже.
Позднее студент заявил полицейским, что нашел пистолет и оставил его себе. Кроме того, молодой человек добавил, что не знал, заряжено ли оружие. Свою вину подозреваемый признал и раскаялся. На стрелка завели уголовное дело. Ему грозит пять лет колонии. Сейчас парень находится под подпиской о невыезде.
Работники МВД ищут мужчину, который пострадал от рук студента. Если вы знаете подробности происшествия, обращайтесь по телефонам: (343) 356-42-05 или 02.