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Студент выстрелил в друга на светофоре в центре Екатеринбурга

15:40, 11 Март 2019
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Фото: pixabay
Молодой человек решил пошутить над приятелем, а в итоге покалечил его.

Студент из Екатеринбурга выстрелил в друга на перекрестке Ленина-Карла Либкнехта. Как сообщили ЕТВ в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, в полицию обратился владелец автомобиля Chevrolet Lacetti. Он рассказал, что водитель машины, стоявшей в соседнем ряду, вышел из транспорта и дважды выстрелил. Пуля разбила заднее боковое стекло заявителя. Пострадал еще один человек из автомобиля рядом.

Сотрудники полиции нашли запись с камеры видеорегистратора, а потом отыскали и подозреваемого. Им оказался 19-летний студент одного из екатеринбургских ВУЗов. Он объяснил свой поступок тем, что увидел на перекрестке знакомого с битой в руках. Парень решил, что тот шутит над ним, и собрался посмеяться тоже. Стрелок достал пневматику, которой, по его словам, хотел припугнуть товарища. Подозреваемый вышел из машины и выстрелил в приятеля два раза. Одна пуля попала в знакомого, вторая — в стекло соседней машины. Студент испугался и скрылся с места.

Видео с места происшествия, опубликованное в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте», вы можете посмотреть ниже.

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Позднее студент заявил полицейским, что нашел пистолет и оставил его себе. Кроме того, молодой человек добавил, что не знал, заряжено ли оружие. Свою вину подозреваемый признал и раскаялся. На стрелка завели уголовное дело. Ему грозит пять лет колонии. Сейчас парень находится под подпиской о невыезде.

Работники МВД ищут мужчину, который пострадал от рук студента. Если вы знаете подробности происшествия, обращайтесь по телефонам: (343) 356-42-05 или 02.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Происшествия, студенты, оружие, автомобилисты, УМВД по Екатеринбургу, стрельба, Екатеринбург
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