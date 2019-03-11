Студент выстрелил в друга на светофоре в центре Екатеринбурга

Студент из Екатеринбурга выстрелил в друга на перекрестке Ленина-Карла Либкнехта. Как сообщили ЕТВ в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, в полицию обратился владелец автомобиля Chevrolet Lacetti. Он рассказал, что водитель машины, стоявшей в соседнем ряду, вышел из транспорта и дважды выстрелил. Пуля разбила заднее боковое стекло заявителя. Пострадал еще один человек из автомобиля рядом.

Сотрудники полиции нашли запись с камеры видеорегистратора, а потом отыскали и подозреваемого. Им оказался 19-летний студент одного из екатеринбургских ВУЗов. Он объяснил свой поступок тем, что увидел на перекрестке знакомого с битой в руках. Парень решил, что тот шутит над ним, и собрался посмеяться тоже. Стрелок достал пневматику, которой, по его словам, хотел припугнуть товарища. Подозреваемый вышел из машины и выстрелил в приятеля два раза. Одна пуля попала в знакомого, вторая — в стекло соседней машины. Студент испугался и скрылся с места.

Видео с места происшествия, опубликованное в группе «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте», вы можете посмотреть ниже.