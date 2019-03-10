Во время пожара на свердловской свиноферме погибли 600 поросят
16:14, 10 Март 2019
Сотрудники комплекса «Уральский» не пострадали.
Вечером 9 марта в свинокомплексе «Уральский» под Богдановичем загорелся цех репродукции. Дежурившие в это время два работника сумели покинуть помещение. Спасатели выехали сразу же — их о происшествии информировала автоматическая сигнализация.
Без жертв не обошлось: погибли 52 свиноматки и 600 маленьких поросят, сообщили ЕТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
При этом площадь пожара составила всего два квадратных метра, спасателям понадобилось девять минут, чтобы потушить огонь. Они выяснили, что возгорание началось в системе приточной вентиляции.
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