Во время пожара на свердловской свиноферме погибли 600 поросят

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Без жертв не обошлось: погибли 52 свиноматки и 600 маленьких поросят , сообщили ЕТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.





При этом площадь пожара составила всего два квадратных метра , спасателям понадобилось девять минут , чтобы потушить огонь. Они выяснили , что возгорание началось в системе приточной вентиляции.

Вечером 9 марта в свинокомплексеУральский» под Богдановичем загорелся цех репродукции. Дежурившие в это время два работника сумели покинуть помещение. Спасатели выехали сразу же — их о происшествии информировала автоматическая сигнализация.