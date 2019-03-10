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Во время пожара на свердловской свиноферме погибли 600 поросят

16:14, 10 Март 2019
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Фото: pixabay
Сотрудники комплекса «Уральский» не пострадали.
Вечером 9 марта в свинокомплексе «Уральский» под Богдановичем загорелся цех репродукции. Дежурившие в это время два работника сумели покинуть помещение. Спасатели выехали сразу же — их о происшествии информировала автоматическая сигнализация.

Без жертв не обошлось: погибли 52 свиноматки и 600 маленьких поросят, сообщили ЕТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

При этом площадь пожара составила всего два квадратных метра, спасателям понадобилось девять минут, чтобы потушить огонь. Они выяснили, что возгорание началось в системе приточной вентиляции.
Та женщина
БДСМ-Госпожа — о Теме, запретах, фетишах и стоп-слове.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Происшествия, МЧС, Богданович, Екатеринбург
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