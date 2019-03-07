«Меня еще трясет»: в Екатеринбурге кусок стены дома прибил автомобили
17:21, 07 Март 2019
Владелица поврежденной машины приехала в гости к больному человеку, чтобы поздравить с праздником, а нарвалась на неприятности.
Часть стены многоэтажного дома по Юмашева, 18 рухнула на два автомобиля. В УМВД по Екатеринбургу заявили, что уже проводят доследственную проверку: опрошены владельцы поврежденных машин, сейчас устанавливается сумма ущерба. По предварительным данным, никто не пострадал.
Владелица поврежденного Hyundai Solaris София Бадамшина рассказала ЕТВ о причиненном ущербе. «Будем проводить независимую экспертизу, думаю, нас ждет долгий судебный процесс. Капот и передние стекал продавлены. Меня еще трясет, я пока неадекватная… В этом доме я не живу, приехала навестить больного человека и поздравить с 8 марта», — рассказала София.
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Строительство дома, который частично обрушился сегодня, началось в 2005 году. Затем строительство было заморожено — компания «Новоград» не выполнила взятые на себя обязательства. Недострой попал в категорию проблемных домов, после чего дольщики объединившись в ТСЖ «Юмашева, оформили собственность на землю и начали достраивать дом сами.
В 2013 году объект был сдан. На торжестве в честь завершения долгостроя присутствовали губернатор Евгений Куйвашев и заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
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