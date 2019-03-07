«Меня еще трясет»: в Екатеринбурге кусок стены дома прибил автомобили

Часть стены многоэтажного дома по Юмашева , 18 рухнула на два автомобиля. В УМВД по Екатеринбургу заявили , что уже проводят доследственную проверку: опрошены владельцы поврежденных машин , сейчас устанавливается сумма ущерба. По предварительным данным , никто не пострадал.



