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Подростков, забивших Диму Рудакова, начали судить

14:11, 07 Март 2019
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Фото: предоставлено Еленой Рудаковой
Обвинение планирует доказать, что подростки спланировали убийство.

Следователи передали в березовский суд дело четырех подростков, которых обвиняют в убийстве 20-летнего Димы Рудакова. На заседании 7 марта должны решить вопрос о продлении домашнего ареста троих подозреваемых и утвердить квалификацию. Четвертый уже находится в СИЗО по обвинению в других преступлениях. Обвинение планирует доказать, что подростки спланировали убийство, что позволит осудить их по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью и из хулиганских побуждений».

Мать погибшего Димы Рудакова рассказала, что впереди еще не одно заседание, но она надеется, что каждый из участников получит максимальное наказание. «Мне важно, чтобы была справедливость и виновные были наказаны. Я каждому желаю по максимуму наказание. Главное, чтобы никто его не избежал. Сейчас они будут стараться».

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Мама Димы Рудакова — о предстоящем суде

Видео: ЕТВ

В августе компания подростков из четырех человек до смерти избила 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова. Инцидент получил широкую огласку, а местные жители вышли на улицы,требуя арестов. Подросткам предъявили обвинение в умышленном причинении вреда здоровью. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы, но несовершеннолетним грозит не больше десяти лет. Одного подростка сразу заключили под стражу, остальные смогли добиться домашнего ареста. Позже дело было переквалифицировано под статью «убийство». В расправе над парнем участвовала 13-летняя школьница, которая снимала происходящее на телефон. Ее отправили на 1,5 года в спецшколу.
Трагедия в Березовском
В августе компания подростков до смерти избила 20-летнего инвалида Диму Рудакова. Страшная история не только потрясла жителей маленького городка, но и заставила общество задуматься о подростковой жестокости.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, Трагедия в Березовском, Березовский, убийство, суд, Свердловская область
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