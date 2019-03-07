Подростков, забивших Диму Рудакова, начали судить

Следователи передали в березовский суд дело четырех подростков, которых обвиняют в убийстве 20-летнего Димы Рудакова. На заседании 7 марта должны решить вопрос о продлении домашнего ареста троих подозреваемых и утвердить квалификацию. Четвертый уже находится в СИЗО по обвинению в других преступлениях. Обвинение планирует доказать, что подростки спланировали убийство, что позволит осудить их по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью и из хулиганских побуждений».

Мать погибшего Димы Рудакова рассказала, что впереди еще не одно заседание, но она надеется, что каждый из участников получит максимальное наказание. «Мне важно, чтобы была справедливость и виновные были наказаны. Я каждому желаю по максимуму наказание. Главное, чтобы никто его не избежал. Сейчас они будут стараться».