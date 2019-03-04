Екатеринбургские энергетики вернули горячую воду жителям Уралмаша
08:35, 04 Март 2019
Специалисты ЕТК понижали температуру воды до 50 градусов.
Энергетики за сутки починили трубу с горячей водой, которую прорвало на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Победы вчера, 3 марта. Аварию устраняли 12 специалистов Екатеринбургской теплосетевой компании, они заменили пять метров трубы.
«Работы велись без отключения потребителей. На период ремонта подающего трубопровода отопление и горячее водоснабжение обеспечивались по обратному со сниженными параметрами: температура воды составляла около плюс 50-ти градусов», — рассказали ЕТВ в пресс-службе ЕТК.
Если вы живете в зоне аварии и у вас нет горячей воды, то обратитесь в свою УК.
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