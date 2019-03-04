Екатеринбургские энергетики вернули горячую воду жителям Уралмаша

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«Работы велись без отключения потребителей. На период ремонта подающего трубопровода отопление и горячее водоснабжение обеспечивались по обратному со сниженными параметрами: температура воды составляла около плюс 50-ти градусов», — рассказали ЕТВ в пресс-службе ЕТК.

Если вы живете в зоне аварии и у вас нет горячей воды, то обратитесь в свою УК.