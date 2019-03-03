В Екатеринбурге на мать с ребенком рухнула льдина

Глыба льда обрушилась на маму с коляской в Екатеринбурге. Женщина гуляла с четырехмесячной девочкой около дома на улице Донбасская, 22. Коляска с ребенком опрокинулась набок, и малышка не пострадала. У женщины зафиксировали ушибы и ссадину на руке. Девушку направили на обследование, чтобы установить степень тяжести травм, сообщили ЕТВ в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. После экспертизы сотрудники правоохранительных органов примут решение.

С наступлением весны екатеринбуржцы все чаще страдают от падающего снега. Недавно на улице Данилы Зверева, 17 глыба льда упала на девятилетнего ребенка. Мальчик потерял сознание. Пострадавшего доставили в больницу, прокуратура начала проверку.

Кроме того, екатеринбуржцам запомнился случай с пенсионеркой Надеждой Безродновой. Льдина рухнула на женщину со здания мэрии. Пострадавшая получила травму лица и груди. Сначала администрация не извинилась перед бабушкой — в мэрии пять дней изучали видео с камер. Потом чиновники поверили Надежде Безродновой и решили искупить свою вину путевкой в санаторий «Бодрость» на Эльмаше.

