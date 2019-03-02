В Екатеринбурге глыба льда с крыши пятиэтажки упала на ребенка
09:30, 02 Март 2019
Мальчик потерял от удара сознание. Прокуратура проводит проверку.
В Екатеринбурге глыба льда упала на ребенка с крыши пятиэтажного здания на Данилы Зверева, 16. Девятилетний мальчик позвращался домой с тренировки по карате. От удара он потерял сознание. На скорой его доставили в детскую городскую больницу. Прокуратура Кировского района начала проверку. Известно, что обслуживанием здания занималась компания УЖХ «Урал-СТ». Сейчас разыскивают сотрудников, ответственных за уборку крыши, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В больнице оценивают тяжесть травм, которые получил ребенок.
В мэрии Екатеринбурга считают, что мальчик просто упал в обморок. Ребенок приехал в больницу уже в сознании, без жалоб и видимых повреждений. После обследования у травматолога и невролога его отпустили домой. Но в следственном комитете решили, что льдина все-таки была. Проводится проверка.
Из-за неубранной крыши также пострадала 69-летняя Надежда Безроднова. Льдина упала на пенсионерку прямо со здания городской администрации. Женщина получила травму лица и ушиб груди. В мэрии пять дней просматривали видео с камер видеонаблюдения, но потом решили извиниться перед пострадавшей за плохую уборку. Представитель МКУ «Управления зданиями» подарил бабушке путевку в санаторий «Бодрость» на Эльмаше. Мэр Александр Высокинский получил представление прокуратуры с требованием устранить нарушения при обслуживании здания.
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