В Екатеринбурге глыба льда с крыши пятиэтажки упала на ребенка

В Екатеринбурге глыба льда упала на ребенка с крыши пятиэтажного здания на Данилы Зверева , 16. Девятилетний мальчик позвращался домой с тренировки по карате. От удара он потерял сознание. На скорой его доставили в детскую городскую больницу. Прокуратура Кировского района начала проверку. Известно , что обслуживанием здания занималась компания УЖХ « Урал-СТ». Сейчас разыскивают сотрудников , ответственных за уборку крыши , сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В больнице оценивают тяжесть травм , которые получил ребенок.





В мэрии Екатеринбурга считают , что мальчик просто упал в обморок. Ребенок приехал в больницу уже в сознании , без жалоб и видимых повреждений. После обследования у травматолога и невролога его отпустили домой. Но в следственном комитете решили , что льдина все-таки была. Проводится проверка.





, но потом решили извиниться перед пострадавшей за плохую уборку. Представитель МКУ « Управления зданиями» подарил бабушке путевку в санаторий « Бодрость» на Эльмаше. Мэр Александр Высокинский получил представление прокуратуры с требованием устранить нарушения при обслуживании здания. Из-за неубранной крыши также пострадала 69-летняя Надежда Безроднова. Льдина упала на пенсионерку прямо со здания городской администрации. Женщина получила травму лица и ушиб груди. В мэрии пять дней просматривали видео с камер видеонаблюденияно потом решили извиниться перед пострадавшей за плохую уборку. Представитель МКУУправления зданиями» подарил бабушке путевку в санаторийБодрость» на Эльмаше. Мэр Александр Высокинский получил представление прокуратуры с требованием устранить нарушения при обслуживании здания.



