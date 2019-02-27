Жители Свердловской области стали реже гибнуть во время ДТП
08:18, 27 Февраль 2019
По сравнению с 2017 годом количество происшествий с тяжелыми последствиями в 2018 снизилось на 10%.
Количество ДТП с погибшими снизилось на 10% с 2017 года, сообщил во время заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения вице-губернатор Азат Салихов.
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Основными причинами ДТП по-прежнему остаются выезд на встречную полосу и несоблюдение очередности проезда перекрестков, а также проезд на запрещающий сигнал светофора.
Заместитель губернатора Свердловской области отметил, что количество ДТП напрямую зависит от состояния трасс, поэтому попросил обратить внимание на ремонт и своевременную уборку.
На комиссии озвучили предложение проводить интенсивную профилактику в школах — на дорогах по-прежнему часто получают травмы именно дети. Глава областного минобра Юрий Биктуганов рассказал, что в учебных заведениях региона уже проводят «Лабораторию безопасности», где детей обучают ПДД.
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