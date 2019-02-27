Жители Свердловской области стали реже гибнуть во время ДТП 

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На комиссии озвучили предложение проводить интенсивную профилактику в школах — на дорогах по-прежнему часто получают травмы именно дети. Глава областного минобра Юрий Биктуганов рассказал , что в учебных заведениях региона уже проводят « Лабораторию безопасности», где детей обучают ПДД.

Заместитель губернатора Свердловской области отметилчто количество ДТП напрямую зависит от состояния трасспоэтому попросил обратить внимание на ремонт и своевременную уборку.