Бабушка из Екатеринбурга, на которую упал лед: «Ребенка бы зашибло»
17:49, 25 Февраль 2019
Пенсионерка рассказала, какие травмы получила после падения глыбы льда с крыши мэрии.
Пенсионерка из Екатеринбурга Надежда Безроднова рассказала, что шла к стоматологу, когда на нее обрушилась ледяная глыба с крыши мэрии. Женщина вышла из метро и решила пойти вдоль здания, потому что там были чистые ступеньки. На середине пути она почувствовала удар. «Люди идут и я иду. И вдруг резко как стекло на меня. Думала, что окно разбилось. Женщина сзади спросила не задело ли меня. Я поворачиваюсь и она говорит: у вас все лицо порезано».
Женщина рассказала, что чуть не потеряла сознание. Прохожие дали ей салфетки, чтобы остановить кровь и посоветовали дойти до ближайшего кафе, чтобы дождаться там приезда скорой. После этого ее увезли в больницу № 23.
«Давление померили, поставили укол от столбняка и отпустили домой. Сейчас зубы болят, основание черепа, давление поднялось. Рада, что жива осталась: нос не раздробила, плечо не сломала. А ребенка вообще бы зашибло», — рассказала Надежда Безроднова.
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Фото: ЕТВ
Расследованием инцидента занялась екатеринбургская полиция. Следственный комитет поднял вопрос об изъятии материалов проверки для возможного возбуждения уголовного дела по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».
В мэрии Екатеринбурга заявили, что подрядчики осмотрели крышу и не обнаружили на ней остатков льда. Глава города Александр Высокинский обещает разобраться в ситуации и, при доказательстве вины подрядчика, возместить ущерб пенсионерке.
Александр Высокинский
Мэр Екатеринбурга
Возможно, этот случай помог нам понять проблему — и сейчас мы в обязательном порядке включим кондиционеры в регламент по чистке крыш. Я искренне сопереживаю Надежде Дмитриевне и сделаю все, чтобы предотвратить подобные случаи.
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