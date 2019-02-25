Бабушка из Екатеринбурга, на которую упал лед: «Ребенка бы зашибло»

Пенсионерка из Екатеринбурга Надежда Безроднова рассказала , что шла к стоматологу , когда на нее обрушилась ледяная глыба с крыши мэрии. Женщина вышла из метро и решила пойти вдоль здания , потому что там были чистые ступеньки. На середине пути она почувствовала удар. « Люди идут и я иду. И вдруг резко как стекло на меня. Думала , что окно разбилось. Женщина сзади спросила не задело ли меня. Я поворачиваюсь и она говорит: у вас все лицо порезано».





Женщина рассказала , что чуть не потеряла сознание. Прохожие дали ей салфетки , чтобы остановить кровь и посоветовали дойти до ближайшего кафе , чтобы дождаться там приезда скорой. После этого ее увезли в больницу № 23.



