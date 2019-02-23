Под Екатеринбургом поезд с углем поломал железнодорожные пути

,

,





В ликвидации последствий схода вагонов задействованы 60 человек. Из-за аварии пришлось задержать пригородные поезда , но уже к 9 утра железнодорожникам удалось наладить реверсивное движение по четному пути. Нечетную сторону сейчас ремонтируют.

В ночь с 22 на 23 февраля на железнодорожном перегоне Хризолитовый — Арамиль вагон с углем сошел с рельсов. Сигнал спасателям поступил в 3:28рассказали ЕТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Пострадавших и погибших не былоно около 200 метров путей оказались повреждены.