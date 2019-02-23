Под Екатеринбургом поезд с углем поломал железнодорожные пути
12:22, 23 Февраль 2019
На перегоне Хризолитовый — Арамиль один вагон сошел с рельсов.
В ночь с 22 на 23 февраля на железнодорожном перегоне Хризолитовый — Арамиль вагон с углем сошел с рельсов. Сигнал спасателям поступил в 3:28, рассказали ЕТВ в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Пострадавших и погибших не было, но около 200 метров путей оказались повреждены.
В ликвидации последствий схода вагонов задействованы 60 человек. Из-за аварии пришлось задержать пригородные поезда, но уже к 9 утра железнодорожникам удалось наладить реверсивное движение по четному пути. Нечетную сторону сейчас ремонтируют.
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