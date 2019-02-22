Под Екатеринбургом изъяли шесть тонн спирта для поддельной водки

Свердловские сотрудники УФСБ нашли в поселке Большая Медведица цех по производству контрафактного алкоголя. На участке было шесть тонн этилового спирта в канистрах. Готовый алкоголь разливали по стеклянным бутылкам с наклейками известных марок: «Талка», «Царская», «Хортица», «Дербент», «Лезгинка» и «Хеннеси». На производстве работали пять мигрантов из Таджикистана, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

На складе в Екатеринбурге нашли еще десять тонн контрафактного алкоголя. К продаже было готово 20,5 тысячи бутылок водки и коньяка. Весь фальшивый алкоголь изъяли и отправили на хранение в службу по регулированию алкогольного рынка. После проверки будет возбуждено уголовное дело.