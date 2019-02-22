Екатеринбуржец пристрелил собаку в лесу
11:16, 22 Февраль 2019
За убийство пса мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Екатеринбуржец пристрелил пса по кличке Ян в лесополосе возле поселка Чусовское озеро. За жестокое обращение с животным он предстанет перед судом, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Мужчина расправился с собакой и оставил ее истекать кровью. Специалисты, которые обследовали животное, подтвердили, что екатеринбуржец убил пса выстрелом из ружья.
Обвиняемого нашли, но он не признал вину. Теперь ему придется доказать свою невиновность в Верх-Исетском суде. За убийство Яна мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
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