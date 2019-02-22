Главная «ЕТВ»НовостиПроисшествия

Екатеринбуржец пристрелил собаку в лесу

11:16, 22 Февраль 2019
dog-430234_960_720.jpg
Фото: pixabay
За убийство пса мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Екатеринбуржец пристрелил пса по кличке Ян в лесополосе возле поселка Чусовское озеро. За жестокое обращение с животным он предстанет перед судом, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Мужчина расправился с собакой и оставил ее истекать кровью. Специалисты, которые обследовали животное, подтвердили, что екатеринбуржец убил пса выстрелом из ружья.

Обвиняемого нашли, но он не признал вину. Теперь ему придется доказать свою невиновность в Верх-Исетском суде. За убийство Яна мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

О том, как судят живодеров в Екатеринбурге, смотрите в сюжете «Главных новостей»:

Екатеринбург другими глазами: «У вас английский знают лучше москвичей»
О жизни в России и своей карьере рассказывает бельгийская центровая баскетбольного клуба УГМК.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Екатеринбуржец пристрелил собаку в лесу»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Происшествия, Екатеринбург, лес, животные, собака, убийство, прокуратура Свердловской области
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Происшествия
Приставы арестовали счета жителя Екатеринбурга за долг в 170 миллионов
Должник пытался скрыть все свое имущество.
Стендапер Иван Абрамов — музыкальный комик-интеллигент
27 февраля в 12:30
С Иван Абрамов
МРТ. Женское здоровье
22 февраля в 18:00
С Максим Зырянов
День, когда ворота упали: разбираемся в деле экс-квартального Беззуба
Происшествия
День, когда ворота упали: разбираемся в деле экс-квартального Беззуба
В Екатеринбурге стартует суд над общественником. В день первого заседания по уголовному делу ЕТВ восстановил хронологию событий и узнал версию Алексея Беззуба.