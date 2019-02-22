Екатеринбуржец пристрелил собаку в лесу

Екатеринбуржец пристрелил пса по кличке Ян в лесополосе возле поселка Чусовское озеро. За жестокое обращение с животным он предстанет перед судом, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Мужчина расправился с собакой и оставил ее истекать кровью. Специалисты, которые обследовали животное, подтвердили, что екатеринбуржец убил пса выстрелом из ружья.

Обвиняемого нашли, но он не признал вину. Теперь ему придется доказать свою невиновность в Верх-Исетском суде. За убийство Яна мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

О том, как судят живодеров в Екатеринбурге, смотрите в сюжете «Главных новостей»: