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Маршрутка протаранила снегоуборочную технику на Челябинском тракте

12:00, 21 Февраль 2019
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Фото: ИА «СОВА»
Пять человек доставили в больницу Екатеринбурга.

На Челябинском тракте рейсовый микроавтобус врезался в рабочую снегоуборочную технику. ДТП произошло из-за водителя маршрутки, который нарушил дистанцию движения. Пять пассажиров доставили в больницу Екатеринбурга с различными травмами. Двое находятся в реанимации, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. Известно, что автобус двигался из Казахстана на «Таганский ряд». Водитель снегоуборщика не пострадал, но технике потребуется ремонт.

Недавно авария с пассажирским автобусом произошло на Пермском тракте. Водитель Opel не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В ДТП пострадали восемь человек, один погиб. На место вылетали вертолеты территориального центра медицины катастроф.


Детская травма
Четыре истории о жизни после детдома.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Происшествия, ДТП, снегопад, Челябинский тракт, Екатеринбург
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