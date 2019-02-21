Маршрутка протаранила снегоуборочную технику на Челябинском тракте
12:00, 21 Февраль 2019
Пять человек доставили в больницу Екатеринбурга.
На Челябинском тракте рейсовый микроавтобус врезался в рабочую снегоуборочную технику. ДТП произошло из-за водителя маршрутки, который нарушил дистанцию движения. Пять пассажиров доставили в больницу Екатеринбурга с различными травмами. Двое находятся в реанимации, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. Известно, что автобус двигался из Казахстана на «Таганский ряд». Водитель снегоуборщика не пострадал, но технике потребуется ремонт.
Недавно авария с пассажирским автобусом произошло на Пермском тракте. Водитель Opel не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В ДТП пострадали восемь человек, один погиб. На место вылетали вертолеты территориального центра медицины катастроф.
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