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Екатеринбуржца, выпавшего с 13 этажа, спасли розы

16:00, 21 Февраль 2019
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Фото: Наталья Коллегова / pixabay.com
Мужчина пытался скрыться от сотрудников ФСБ, выскочил в окно, упал на клумбу, специально засыпанную снегом, и выжил.

Вечером 20 февраля с 13 этажа дома на Библиотечной, 45 выпрыгнул мужчина. Он пытался скрыться от сотрудников УФСБ по Свердловской области. По данным силовиков, екатеринбуржец входит в состав международной преступной группы и подозревается в сбыт синтетических наркотиков. Побег екатеринбуржца завершился в сугробе, в котором жители дома прятали от морозов розы. Цветоводы подозревают, что упавший с высоты взрослый человек мог повредить кусты.

В пресс-службе УФСБ подтвердили, что следственным отделом управления было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), сообщает znak.com. В квартире у подозреваемого было обнаружено два килограмма наркотиков. Врачи диагностировали у него травмы и переломы, что не помешало силовикам задержать мужчину.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Происшествия, сбыт наркотиков, УФСБ по Свердловской области, ФСБ, наркотики
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