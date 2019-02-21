Екатеринбуржца, выпавшего с 13 этажа, спасли розы

Вечером 20 февраля с 13 этажа дома на Библиотечной, 45 выпрыгнул мужчина. Он пытался скрыться от сотрудников УФСБ по Свердловской области. По данным силовиков, екатеринбуржец входит в состав международной преступной группы и подозревается в сбыт синтетических наркотиков. Побег екатеринбуржца завершился в сугробе, в котором жители дома прятали от морозов розы. Цветоводы подозревают, что упавший с высоты взрослый человек мог повредить кусты.

В пресс-службе УФСБ подтвердили, что следственным отделом управления было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), сообщает znak.com. В квартире у подозреваемого было обнаружено два килограмма наркотиков. Врачи диагностировали у него травмы и переломы, что не помешало силовикам задержать мужчину.